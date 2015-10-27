专访：汽车设计师称谷歌等科技企业可能改变汽车行业

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透东京10月27日（记者 Naomi Tajitsu/Norihiko Shirouzu） - 本田(7267.T)思域和丰田卡(7203.T)罗拉等廉价和令人喜欢的汽车好日子可能不多了，因为谷歌(GOOGL.O)和苹果(AAPL.O)等科技企业进军汽车行业，改变人们拥有和驾驶汽车的方式。
这是法拉利F60 Enzo和保时捷Boxster等高端车的日本设计师Ken Okuyama发出的警告，他说改变行业面貌的自动驾驶技术可能威胁日本作为主要汽车生产国的地位。
“他们如果不小心，可能会沦为这些（科技）企业的供应商，”Okuyama接受路透采访时表示。
Okuyama指出，与谷歌和苹果竞争可能是丰田和其他主流汽车厂商面临的终极测验。
Okuyama预计，随着汽车更加自动化，汽车市场将分化为两个阵营：仅满足公共交通需要的汽车，比如叫车软件提供的自动驾驶出租车；以及富人用来提升身价的超级高端车。
因此，汽车拥有率将下降，本田思域等可负担的传统汽车需求将减少。
“汽车厂商利用现有技术和道路基础设施创造了与驾驶员有情感关系的汽车。这是他们为产品增加价值的方式，”Okuyama说道。
“但是汽车变成了商品，因此需要更加实用，更加可负担，”他预计将来不花哨的极简约“商品”汽车将与高端车并驾齐驱。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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