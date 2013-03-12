专访：欧洲面临失去年轻一代的危险--欧洲议会议长

路透布鲁塞尔3月11日 - 欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)表示，尽管欧洲已经花费了几千亿欧元资金来援救其银行业，但可能在这一过程中失去了整整一代年轻人。

自欧洲债务危机于2009年末在希腊爆发以来，欧盟创设了一套复杂的援救机制，留出了总共7,000亿欧元的资金，来支撑受困国家及这些国家摇摇欲坠的银行业。

但欧盟在应对债务危机所带来的严重社会影响上几乎毫无作为，整个欧盟有逾2,600万人失业，在希腊、西班牙、以及意大利和葡萄牙的部分地区，每两个年轻人中就有一人没有工作。

失业率高企导致南欧国家频频爆发抗议和暴力活动，社会全面崩解的危险上升。

舒尔茨称，“我们挽救了银行业，但可能会失去一代人。”

“欧盟所面临的最大威胁之一是，人们对欧盟解决问题的能力完全丧失了信心。如果年轻的一代失去了信任，那么在我看来，欧盟正处于真正的危险之中，”他在接受路透专访时表示。

上周公布的数据显示，在希腊15-24岁年龄段的人中有57%的人失业。而同样的灾难也在撕裂西班牙社会，该国一些30多岁的大学毕业生还从未获得过一份工作.

浏览希腊各年龄段的失业率情况，请点选：(link.reuters.com/dab48s)。

欧盟各成员国首脑将于3月14-15日举行的峰会上讨论债务危机的影响。

目前有几个“确保年轻人就业”的计划，这些计划将确保25岁以下的年轻人可以获得工作机会、继续深造、或者在毕业或找到工作后接受至少四个月与工作相关的培训。

这是60亿欧元就业计划的组成部分，该计划旨在解决欧洲受冲击最严重地区的年轻人失业问题，并避免终身失业。但政治分析师称，这一计划的力度微弱，而且为时已晚。

舒尔茨说，“如果我们拿出7,000亿欧元的资金来稳定银行业，那么我们必须至少拿出同样多的钱来稳定这些国家的年轻一代。”

“我们的减支行动领先世界，但在刺激经济增长方面的想法却不多”。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

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