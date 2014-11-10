专访：黑莓将推出少而精的新设备 专注于提高盈利能力

路透多伦多11月9日 - 加拿大黑莓(BB.TO)首席执行官(CEO)程守宗(John Chen)表示，黑莓现在专注于提高盈利能力，公司将不会尝试推出过多的新设备，以免摊子铺得过大。黑莓目前已经完成两年重整计划的第一阶段。

程守宗于2013年11月接掌黑莓。上任后，他快速采取行动努力让黑莓重回正轨。黑莓通过出售资产、达成合作伙伴关系降低了生产成本并增加了应用程序数量，还通过出售总部所在地安大略省滑铁卢的不动产募集到现金。

“一旦公司再度实现盈利，我将尽我所能让公司不再出现赔钱的情况，”程守宗接受路透专访时说。“那无疑是我目前非常专注的事情。”

今年59岁的程守宗早年因将数据库软件公司Sybase从破产边缘挽救回来而闻名，Sybase后来在2010年按58亿美元的价格卖给了思爱普(SAP)(SAPG.DE)。

“如果你们看看我在Sybase的业绩，你会发现Sybase连续约60个季度实现了盈利，就连网络泡沫破裂的时候我们也是盈利的。我喜欢那套经营理念，”程守宗说，他并补充表示，他认为黑莓已经度过了最糟糕的阶段。

“我们公司会活下去的，现在我很有信心，”他说。“我们在管理供应链、库存和现金等方方面面，现在公司的支出水平尽在我们的掌握之中。黑莓已经活过来了，现在我们得要开始关注成长了。”

就在一年前，黑莓还在进行痛苦的重组，急于找到一家能接盘的买家，并努力淡化那些宣传它已陷入“死亡螺旋”的媒体报导。

程守宗接任执行长已有一年时间，黑莓也许已重新恢复了一些自信。该公司现在再度开始招聘人手，虽然还没有实现稳定盈利，但程守宗已经开始收购一些小公司，并对增长领域进行投资。

“他可以说是临危受命，当时黑莓亏损超过了10亿美元，”Fairfax Financial Holdings Ltd(FFH.TO)的Prem Watsa说。Fairfax是黑莓的主要股东，它资助了黑莓的债务重组过程。

“他加盟后很快就让公司稳定了下来，并很快制定了让公司实现盈亏平衡的路线图。”

公司尚未脱离危险，连程守宗也没有说成功扭转公司局面，但对公司走向没落的说法减少了。

尽管公司取得进展，但很多分析师并不买账。汤森路透数据显示，37名关注黑莓的分析师中，有25名对其股票评级为“持有”，一名为“买进”，其余则为卖出。而且尽管程守宗上任后公司股票上涨，但过去12个月在多伦多上市股票价格在6-12.5加元之间。

**新产品计划**

为刺激增长，黑莓本周推出最新的移动设备管理平台BES 12。在该系统下，企业和政府机构不仅可以在内部网络管理和保护黑莓设备，还支持采用安卓、Windows和苹果的iOS等其他操作系统的设备。

公司12月将推出类似其一度热销的黑莓Bold智能手机的黑莓Classic。

程守宗称，2015年新品计划尚未最终确定，焦点将为最可能成功的核心智能手机系列。包括至少一款全新设备，以及黑莓Passport、Classic、以及中端Z3触屏手机新版本。(完)

(编译 白云/王丽鑫；审校 张荻)

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