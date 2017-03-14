专访：中国银行业不良率已进入持稳状态 风险仍可控--前中行行长

路透北京3月14日 - 中国监管层正努力提高金融风险防控水平，将防风险放到更重要的位置，对此全国人大代表、原中国银行行长李礼辉表示，目前中国商业银行的不良贷款率已进入持稳状态，且商业银行拨备覆盖率和资本充足率较高，因此不良贷款风险仍可控。

他并建议，推进资本市场建设，降低企业杠杆率，银行可以债转股方式参与企业重组，而企业重组须通过“市场加行政”的办法实施。

“银行业不良贷款率比前几年略微上升，但总的判断还是这个风险仍基本可控。”李礼辉在“两会”期间接受路透专访时认为，未来一段时间中国银行业不良贷款率将基本保持在1.7%左右。

数据显示，截至2016年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.81%，较上季末上升0.05个百分点；拨备覆盖率为175.5%，较上季末下降0.02个百分点。

他指出，中国经济近年来经历了非常大的调整下行，但中国银行业在不良贷款率的控制上较好。由于中国经济现在基本上处于筑底企稳的阶段，若后期趋于稳定，银行的不良贷款将不会上升。

他认为，中国银行业的拨备覆盖率和资本本身是能够覆盖风险的，据其多年的从业经验，银行最终损失额至多为不良贷款额的一半左右。

对于目前市场普遍关注的，银行关注类贷款或未进入不良贷款的逾期贷款可能有较多的问题，他分析称，目前这一比例不是很高，未来也不会特别多。

中国经济放缓对银行业冲击日渐凸显，分析人士预计，在2017年随着宏观经济运行情况的改善，以及债转股和不良资产证券化(ABS)等工作推进，不良贷款上升势头有望趋缓。不过，尽管银行资产质量出现一定程度的向好，但现在判断不良贷款率见顶可能还为时尚早。

**债转股方式参与企业重组**

对于未来银行不良资产的处置问题，李礼辉认为，银行要承受一定的损失，接纳资产重组的方案。银行如果采用债转股等方式，参与企业的管理，并通过后期资源配置帮助企业起死回生，回报还是要比破产高得多。

他称，企业的债务重组、资产重组甚至是破产必须通过市场办法加上行政办法一起来实施，完全市场化的办法不会得到特别好的效果，同时要根据不同的企业做不同的判断。

“所有这类债务重组必须是股东、商业银行和政府几家一起出力，这才有可能成功。”李礼辉说。

他指出，在中国目前的社会情况下，政府不能替破产企业去偿付债务，但解决冗余工人安置等问题，必须靠政府出手出力出政策，否则重组工作是做不好的。

“在这种情况下，实行债务重组、包括一部分债转股是必要的。”他称,有必要多设立一些资产管理公司，使其成为资产证券化中重要的经营平台，未来资管公司的业务机会会越来越多。

去年10月债转股方案正式落地，此举从而有望激发银行加快不良处置积极性，并有利缓解其资本压力。单纯债转股无法真正降低企业融资成本，因股权要求回报率高于债权；债转股政策能否真正达到目的，关键在于能否改善公司治理，而银行在其中扮演的角色仍待实践检验。

**加强统一监管**

针对目前正在推进的大资管统一监管，李礼辉表示，现在的问题是参与大资管业务的金融机构太多，不同行业有不同的监管部门，监管尺度宽严不一，管理上会造成有些空白，也会引起监管套利。

目前，中央政府已开始重视这个问题，并正在推进大资管统一监管。资管业务本质是信托，从目前信托业务的数据分析，中国大资管业务的总体资产质量问题还不是太大。

中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透此前获得的文件显示，中国央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管业务的宏观审慎管理，强调金融机构不得开展表内资产管理业务，明确要求逐步有序打破刚性兑付。

“对于这些金融监管机构关于跨平台、跨市场、跨机构的业务，要有统一的监管制度，统一的监管原则、统一的监管标准，有了这个就不怕了。”李礼辉称。

尽管中国央行有意统一金融资管行业监管规则，但监管层内部仍有分歧。路透援引相关文件指出，不同监管机构的分歧重点包括以募集方式对资管产品进行分类统一规制、结构化产品及杠杆设置、建立综合统计制度，以及明确监管问责机制等。（完）