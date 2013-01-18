专访: 日本央行与政府就2%通胀目标基本达成一致

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透东京1月18日 - 日本内阁副大臣西村康稔周五表示,日本央行(BOJ)与政府已达成一致,将在或于下周公布的联合声明中,设定2%的通胀率作为央行的政策目标,不过尚未就达到该目标确定明确的时间框架.
西村康稔在接受路透专访时称,政府将通过日本经济财政谘问会议检视实现2%通胀目标的进展情况.
该委员会定期举行会议,而且日本央行总裁白川方明也会出席.该委员会有制订中长期经济和财政政策的法定权利.
西村为日本经济财政大臣甘利明的副手.甘利明有权参加日本央行政策制定会议.日本政府一直在向央行施压,以迫使其在抗击通缩方面做出更多努力.
消息人士告诉路透称,央行下周将考虑舍弃0.1%的短期利率下限,并承诺开放式购买资产,直至2%的通胀目标在望.
西村称,联合声明可能会于下周二公布.(完)
(编译 隋芬/兰秀娟; 审校 张涛)
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