专访：若需进一步放松政策 日央行料将调降负利率--白井早由里

路透东京9月5日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周一告诉路透，如果需要出台更多宽松政策，日本央行可能会选择进一步调低负利率，而不是扩大债券购买规模，因为调降利率的成本要低于扩大规模已经较高的购债计划。

白井早由里目前是日本庆应义塾大学的教授。此前任职日本央行政策委员会审议委员五年，至今年3月到期。再之前曾任国际货币基金组织(IMF)经济学家。

她还表示，日本央行很难去购买外国债券，因为这有违20国集团(G20)关于避免货币竞争性贬值的协议。

“购买外债将对外汇市场产生影响，所以在当前G20框架下很难这么做，”白井早由里称。

她表示，在拉扁收益率曲线和损及金融机构获利方面，日本央行购买长期债比实施负利率的影响要大得多；日本央行的购债活动也正在导致市场流动性干涸。

“日本央行不应该进一步放松政策。但如果需要放松，很可能会选择调降负利率，而不是扩大购债规模，因为加速购债的危害要大过降息，”她表示。

日本央行将于9月20-21日举行政策会议，届时将对综合了负利率和资产购买计划的政策框架进行全面评估。

白井早由里原先是央行总裁黑田东彦极端货币政策实践的口头倡导者，而近期则对在太长时间内维持庞大刺激措施的上升成本发出警告。

“鉴于日本央行誓言进一步放宽政策，以防趋向2%通胀目标的步伐受到质疑，因此很难想像如果央行本月不放宽政策，该怎么办。”

白井早由里亦驳斥了日本央行可能调整基础货币目标的臆测，外界认为日本央行将把基础货币目标从80万亿日圆调整至70-90万亿日圆区间。支持这一观点的人士称，这将给予日本央行在买债方面更多灵活性。

“设定这一模糊不清的区间是不适当的，这会引发混乱，从而导致市场不确定性升高，”她称。

日本央行总裁黑田东彦周一暗示，他愿意通过采用现有和新工具来进一步放松货币政策，未理会市场对于该央行已达到政策极限的担忧。日本央行之前已经推出了大规模刺激措施。(完)