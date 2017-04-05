专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫

路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。

门间一夫称，如果日本央行下调目前为1.5%的通胀目标，那么该央行将很难提早撤出其宽松刺激措施。门间一夫曾在日本央行负责货币政策及国际事务。

但门间一夫表示，几乎没有理由放宽政策，因为将利率维持在极低水平太长时间，将压低民众储蓄回报率并损及家庭信心。门间一夫现在任职于瑞穗总合研究所。

“日本央行的物价预测太过乐观，所以预测有很大的可能会被下调。可能在4月下次季度预测检讨时下调，”他说。

“当降低通胀预测时，很难会去升息，”门间一夫说。

他称，当剔除去年油价下跌的基期效应时，基础趋势通胀率仍疲弱，因薪资增长缓慢，家庭支出不振。

门间一夫与日本央行现任决策者保持着紧密联系。他说，因此几乎可以肯定日本央行在截至2019年3月的下一财政年度无法实现2%的通胀目标。

他预计当前财年核心消费者物价涨幅将徘徊在0.5%附近，次年仅会升至1.0%左右。

根据1月份所做的预测，日本央行预计核心消费者物价涨幅将在本财年触及1.5%，2018财年达到1.7%。

日本央行每一季度都会对经济和物价预估进行调整，下一次是在4月26-27日的利率评估会议上。

近几个月日本经济显露出一线生机，出口和制造业产出受惠于全球需求回升。

基于能源成本的反弹以及日圆走软带来的进口物价攀升，通胀预期在今年稍后料加快，目前有越来越多的分析师认为日本央行下一步的举措将是开始缩减刺激措施规模。

日本央行总裁黑田东彦曾表示，现在撤出刺激政策还为时过早，因通胀率仍远远未及2%目标。

2月日本全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%，创近两年来最快同比增速。(完)