专访：日本央行将考虑升息 即便特朗普讲话推高日圆--前理事

路透东京2月1日 - 前日本央行理事门间一夫称，央行下一步政策行动将是上调债券收益率(殖利率)目标，而非调降，即便日圆汇率因美国总统特朗普的言论而上涨。特朗普指责日本故意贬值本币汇率。

特朗普周二指责日本贬值日圆以获得贸易优势，此言引发避险情绪，随后日圆兑美元涨逾1%至112.08左右，股市也受到打压。

特朗普言论可能给日本央行倍添烦恼，该行担心日圆大涨或将打击日本的出口导向型经济。

日本央行经过多年的大规模印钞，已基本无力应对这样的市场波动。

但曾主管国际关系事务的央行前理事门间一夫表示，特朗普的言论对日本央行来说并不意外，也不会束缚其实施货币政策的手脚。

“特朗普的言论会继续造成市场短期波动，但日本央行不应对他的所有言论都做出回应，”门间一夫称说。他目前任职于瑞穗总合研究所，与现任央行决策者保持着密切联系。

他周三对路透表示，“日本央行唯一应做的就是，说服特朗普政府相信，其货币政策是针对国内目的，并非为了操纵日圆汇率，不违背G7和G20国家达成的协议。”

门间一夫还称，美元兑日圆目前在112-113日圆， 仍高于去年所及的低点，对日本经济应不会构成严重问题。他暗示日本央行不会很快放松政策，除非日圆进一步大幅升值。

他表示，“如果日圆(兑美元)远远升破100日圆，可能会引起日本央行担忧...但目前还无需对日圆单边升值感到忧心”，因为美元将从美国经济实力中获益。

门间一夫称，由于日本经济状态良好，日本央行的下一步政策行动可能是调高10年期公债收益率目标水平；当前的目标水平在零左右。

他还称，日本央行今年晚些时候或将在内部讨论这一选项。

在周二的政策会议上，日本央行一如预期保持之前的承诺不变，即指导短期利率在负0.1%，10年期公债收益率在0%左右。(完)