专访：波士顿联储总裁敦促加速升息 削减联储资产负债表规模

路透康涅狄格州哈特福德1月9日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应考虑削减其4.5万亿美元的资产负债表，以帮助更快地升息并降低美元升值对经济的负面影响。

罗森格伦在专访中对路透表示，“不但提高短期利率，而且可能提升长期利率，这样做是有好处的。”之前他在康涅狄格州工商业协会的演讲中敦促加速升息。

上个月罗森格伦投票支持美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。

美联储主席叶伦之后重申，美联储计划维持资产负债表规模不变，直到利率上升到一定的水平，让联储有足够的缓冲能够在经济受到冲击时降息。

美联储为应对金融危机采取了量化宽松措施，其中包括长达数年的购债举措，美联储的资产负债表藉此拉低了长期借款成本，旨在鼓励企业增加投资和招聘。

当前美联储将投资组合中抵押支持证券和公债的到期所得用于购买更多债券，以防止资产规模缩减。叶伦曾表示，一旦开始加息，美联储将停止上述再投资活动。

从罗森格伦的讲话来看，他可能希望更快地缩减资产负债表。

“我们应当考虑这样做，”罗森格伦表示，“原因之一是从长期利率方面着手而带来的汇率影响，可能会小于在短期利率上做文章，因此收紧政策可以在一定程度上通过缩减资产规模来实现，而不必完全靠提升短期利率。”

上调短期利率通常会提升美元价值，从而导致经济增长和通胀放缓。的确，由于全球投资者寻求从美国资产中避险，美元过去几年大幅升值，这令美国出口减缓并压低了物价水平，使得美联储更加难以让通胀和就业回归目标水准。

在罗森格伦看来，美联储通过削减部分长期债券持仓来提高长期利率，可能在不推升美元的情况下使得长期利率上升。

罗森格伦表示，自金融危机以来失业率呈下降趋势，12月降至4.7%，表明美联储已经“让经济逐步升温”。他称，失业率进一步跌向4%，有可能会让经济扩张面临危险，因美联储或许被迫更为激进地升息，从而打压经济成长大幅降速。

罗森格伦指出，从历史上看，美联储“并不擅长让经济略微降温”。

近期薪资劲扬，12月平均时薪同比攀升2.9%。

新英格兰地区雇主曾向罗森格伦表示，他们在聘请员工时遭遇困难。

“这种情况较为普遍，不只发生在高教育水准职务而已，”罗森格伦提及，他近日耳闻餐厅老板难以找到合格的糕点师父。“劳务市场紧俏的情况会持续一阵子，”他预计雇主很快就得花更多钱在劳动力发展上。

美联储官员目前预计该行今年将升息三次，但罗森格伦表示，特朗普新政府能否兑现减税增支等财政刺激承诺仍具变数，因此难以预测升息脚步。

“一旦财政政策明朗化，就会更容易采取行动，”罗森格伦指出。“我认为若有人在不知财政政策为何的情况下预测确切的升息次数，或将如履薄冰一般。”(完)