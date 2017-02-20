专访：巴西副财长称市场反弹 但政府无发行国际债券计划

2015年9月拍摄的巴西雷亚尔和美元纸币。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透巴西利亚2月17日 - 巴西财政部副部长Jose Franco de Morais对路透表示，尽管今年市场行情改善已促使新兴市场上主权债发行如雨后春笋般涌现，但巴西政府目前并不打算发行国际债券。

Morais称，巴西政府无需外部融资，对于计划海外发债的本地企业来说，去年的发行情况依然是很好的指标。

“这些指标依然具有良好的流动性，因此发行外债并非当务之急，”Morais还称，巴西企业2017年迄今已经在国际市场发行77亿美元债券。

“企业有进入市场的渠道，无需再增加一重指标，”Morais周四接受采访时称。

巴西的外债在其联邦公共债务中仅占4%，一般情况下巴西政府会将发行外债作为本地企业发债的参考指标。

自2016年以来巴西公债与美债收益率(殖利率)之差已经缩减近700个基点，为主要新兴经济体中最大缩减幅度。

尽管巴西信用违约互换(CDS)与其他新兴市场相比仍较高，但本周下降至2015年1月以来最低水平。

Morais表示，他预期信用评等公司将把今年巴西的展望从负面上调至稳定，因巴西总统特梅尔迅速采取行动，通过退休金和劳动改革，好让公共帐重新平衡并振兴经济脱离纪录最糟的衰退情况。

“2016年改革的通过速度令市场大感意外，我预期这样的速度将会持续下去，”Morais表示。“显然经济正在转捩点。”

三大评等机构惠誉、穆迪和标普全都将巴西移出投资级评等，并警示如果曾经热络的经济未能从两年的衰退中反弹，恐会有进一步降评之虞。

评等展望改善是巴西寻求重新获得投资级评等地位的第一步，而且可能有助于吸引更多国外投资者回到巴西债市。

Franco表示，2017年外资对巴西债券的持仓可能仍将稳定，但如果经济好转，持仓或许有所增加。

巴西衰退不止令外资却步，根据财政部数据，2016年底外资对巴西债券的持仓占总债券量的14.3%，2015年初时则为20.8%。(完)