专访：巴西副财长称市场反弹 但政府无发行国际债券计划

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透巴西利亚2月17日 - 巴西财政部副部长Jose Franco de Morais对路透表示，尽管今年市场行情改善已促使新兴市场上主权债发行如雨后春笋般涌现，但巴西政府目前并不打算发行国际债券。
Morais称，巴西政府无需外部融资，对于计划海外发债的本地企业来说，去年的发行情况依然是很好的指标。
“这些指标依然具有良好的流动性，因此发行外债并非当务之急，”Morais还称，巴西企业2017年迄今已经在国际市场发行77亿美元债券。
“企业有进入市场的渠道，无需再增加一重指标，”Morais周四接受采访时称。
巴西的外债在其联邦公共债务中仅占4%，一般情况下巴西政府会将发行外债作为本地企业发债的参考指标。
自2016年以来巴西公债与美债收益率(殖利率)之差已经缩减近700个基点，为主要新兴经济体中最大缩减幅度。
尽管巴西信用违约互换(CDS)与其他新兴市场相比仍较高，但本周下降至2015年1月以来最低水平。
Morais表示，他预期信用评等公司将把今年巴西的展望从负面上调至稳定，因巴西总统特梅尔迅速采取行动，通过退休金和劳动改革，好让公共帐重新平衡并振兴经济脱离纪录最糟的衰退情况。
“2016年改革的通过速度令市场大感意外，我预期这样的速度将会持续下去，”Morais表示。“显然经济正在转捩点。”
三大评等机构惠誉、穆迪和标普全都将巴西移出投资级评等，并警示如果曾经热络的经济未能从两年的衰退中反弹，恐会有进一步降评之虞。
评等展望改善是巴西寻求重新获得投资级评等地位的第一步，而且可能有助于吸引更多国外投资者回到巴西债市。
Franco表示，2017年外资对巴西债券的持仓可能仍将稳定，但如果经济好转，持仓或许有所增加。
巴西衰退不止令外资却步，根据财政部数据，2016年底外资对巴西债券的持仓占总债券量的14.3%，2015年初时则为20.8%。(完)
(编译 孙国玉/戴素萍 审校 徐文焰/许娜)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)