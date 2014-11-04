专访：巴西经济在大选结束后将展现复苏趋势--摩根大通巴西主管

路透圣保罗11月3日 - 摩根大通(JPM.N)巴西主管José Berenguer认为，在巴西大选相关的不确定性逐步淡去后，该国亟需的基础设施建设和工厂升级工作将在未来几个月重新展开。

他在上周三接受路透采访时表示，随着罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月26日重新当选总统，从道路与港口建设直至农业和服务行业投资等一系列项目将会被重新提出。

他表示，罗塞夫在第二个任期内所面临的挑战正不断增多，包括重新规定预算支出行为和振兴巴西经济。但即便罗塞夫对政策进行必要调整的速度赶不上多数投资者的预期，巴西经济也已经做好了向前走的准备。

“所有人都如此悲观，因此我认为只要推出正确的政策调整，就有可能刺激预期迅速改善，”Berenguer说。“如能具备哪怕极小的有利条件，我们就可能进入良性循环。”

他补充说，一些市场今年剧烈波动，部分因为政治不稳定性加剧，不过这些市场即将“重新开放”。预计今年的首次公开招股(IPO)情况为逾10年来最差，企业并购交易也减少逾15%。

他指出，投资者仍然“低配”巴西资产。

随着巴西大选的落幕，央行在上周三迅速采取行动以巩固通胀预期，六个月来首次调高指标利率。与此同时，市场正在思索罗塞夫是否愿意对上一任期内施行的政策做一些调整，以启动经济成长。

Berenguer认为，IPO等资本市场交易的重新启动总体上取决于信心和宏观经济前景的恢复。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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