专访：英国不应预期退欧条件会有“事前协商”--德国副财长

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
Reuters10 - 路透柏林10月4日 - 德国财政部副部长Jens Spahn表示，英国不应预期与欧盟就其退欧事宜举行“事前协商”，并称如果英国希望保有欧盟单一市场准入权利，就必须保持边境开放。
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周日宣布将于明年3月底前启动退欧程序，Spahn对此表示欢迎。Spahn同时也是德国首相默克尔所属基督教民主党(CDU)的高层。
“首先，有个时间表是好事，这样大家都能知道事情会如何进展。大家都了解这将是一切协商的开端，”Spahn周二接受路透专访时表示。
但Spahn认为，英国在启动欧盟里斯本条约第50条，展开正式退欧程序前，不太可能在任何协商中就协议框架取得进展。
“只要有所疑问，就时间表与进程进行讨论是很好的，”Spahn表示，“但我真的无法想像会有任何实质的事前协商。”
“任何想要获得内部市场准入或参与内部市场者，都必须接受劳工的自由流动，”他表示，“这些条件全然息息相关，因此看起来很难妥协。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)