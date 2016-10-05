专访：英国不应预期退欧条件会有“事前协商”--德国副财长

Reuters10 - 路透柏林10月4日 - 德国财政部副部长Jens Spahn表示，英国不应预期与欧盟就其退欧事宜举行“事前协商”，并称如果英国希望保有欧盟单一市场准入权利，就必须保持边境开放。

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周日宣布将于明年3月底前启动退欧程序，Spahn对此表示欢迎。Spahn同时也是德国首相默克尔所属基督教民主党(CDU)的高层。

“首先，有个时间表是好事，这样大家都能知道事情会如何进展。大家都了解这将是一切协商的开端，”Spahn周二接受路透专访时表示。

但Spahn认为，英国在启动欧盟里斯本条约第50条，展开正式退欧程序前，不太可能在任何协商中就协议框架取得进展。

“只要有所疑问，就时间表与进程进行讨论是很好的，”Spahn表示，“但我真的无法想像会有任何实质的事前协商。”

“任何想要获得内部市场准入或参与内部市场者，都必须接受劳工的自由流动，”他表示，“这些条件全然息息相关，因此看起来很难妥协。”(完)