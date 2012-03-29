专访：金砖国家合作组建开发银行计划初衷各异--世行行长佐利克

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透印度3月29日电---世界银行行长佐利克表示,金砖国家联合组建一开发银行的计划很难启动,并且难以在专业技能方面与世行匹配.
佐利克表示,在他的任期内世行已做了明显的改革,包括组建了一个由更多新兴国家专家组成的管理团队,以此回应对世行过於受美国支配的批评之声.
他在接受路透采访时表示,已经有许多地区性开发银行,而且许多国家自己也有类似性质的银行.不过他表示,如果金砖国家果真成立开发银行,世行将与之紧密合作.
"我认为印度感兴趣的或许是引入资本,中国则更多的意在推动人民币国际化.俄罗斯不是特别明确,巴西则有一个很大的开发银行,"他说.
"世界银行一直与民间贷款机构、开发银行和地区性银行合作,也愿意与金砖国家银行合作,但(後者)或许很难复制我们的专业技能."(完)
--编译 王洋;审校 王冠中
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