专访：加拿大贸易部长表明对油菜籽出口中国争议采强硬立场

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透渥太华8月24日 - 加拿大周三针对该国的油菜籽出口争议，对中国展现强硬立场，表示在北京当局采取行动解决争端前，双边关系不会改善。
加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)在一次访谈中如此表示。加国总理特鲁多(Justin Trudeau)将于数日后造访北京，此行目的在于深化两国政经关系。
中国表示将从9月1日起，针对作物病虫害黑脚病采取更严格的检查标准，这将使得加拿大20亿加元(16亿美元)的油菜籽出口受到威胁。
弗理兰表示，自己“非常努力在推动这件事”，周三稍晚也将透过电话向中国商务部长高虎城提出此事。她自认加拿大已经回应中方的顾虑。
“中国要了解这并非枝节问题...这一点很重要。这对加拿大来说是首要议题，”她表示，并称去年自由党政府执政时，特鲁多便指示她与中国扩大贸易活动。
“在油菜籽的问题解决前，我们与中国的关系不会踏出下一步...我们期待中国采取一些行动，我们的油菜籽绝对是安全的，”她表示。
加拿大是全球最大油菜籽出口国，油菜籽主要用于制造植物油。(完)
(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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