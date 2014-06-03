专访：加拿大楼市价值高估10% 不会出现美国式暴跌--TD银行高管

路透多伦多6月2日 - 加拿大第二大银行--多伦多道明银行(TD银行)的高管周一表示，加拿大房地产市场价值高估10%，最大的风险是公寓建设过多和有多少投资者购房存在不确定性，但出现美国式暴跌的风险不大。

多伦多道明银行(TD.TO)首席风险官Lisa Reikman表示，如果利率或失业率急升，则可能对加拿大强劲的房屋市场造成威胁，不过该风险相当低。

相反，多伦多道明银行正在关注房价上涨和公寓供应的增加。多伦多道明银行是加拿大前三大抵押贷款提供商之一，且在美国东海岸开展的零售银行业务也日益增长。

“高层公寓市场无疑是我们密切关注的一个领域，我认为所有其他银行和监管机构也在关注，”Reikman表示，“事实上新建的高层公寓非常多，问题是...其中多少是投资者购买的，而不是由用于居住的人购买的。”

外国投资者将资金投入加拿大相对便宜和丰富的房地产市场，这助推加国房价上涨。有些人担心投资者突然撤资会导致公寓供过于求和房价下滑。

Reikman称，该行拥有的投资者数据并不比其他机构多。

Reikman表示，加拿大楼市与暴跌前的美国楼市没有可比性，原因是以下几个因素：加拿大要求为贷款价值比高于80%的抵押贷款购买保险，贷款标准保守，次级贷款市场很小和加拿大贷款提供商将抵押贷款列在资产负债表内等。

“鉴于这些因素，我们有根本理由认为加拿大楼市不会、或者非常不可能发生美国式的暴跌，”Reikman说。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)

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