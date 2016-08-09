专访：设定债券收益率上限或是日本央行的一个选项--前日本央行理事

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京8月9日 - 前日本央行理事、富士通总研经济研究所总括研究员早川英男表示，如果日本央行将来真的要对其大规模刺激计划进行调整，那么设定长期利率上限、并通过购债措施保持收益率在此水准之下，或是日本央行一个现实的选项。
深谙日本央行政策制定程序的早川英男还表示，在9月份全面重估政策框架的时候，日本央行应该重新审视一下将基础货币作为政策目标的可行性。
“如果日本央行的主要目标是压低长期利率，那么一个可行的想法是设定利率上限。日本央行已经持有了巨量的公债，所以可以在不进一步购买太多公债的情况下，将收益率保持在低位，”早川英男周二对路透表示。
“这是相当现实的一个选择。但日本央行若要这样做，就需要放弃基础货币目标，这会是个挑战，”他补充说。
根据2013年采取的大规模刺激方案，日本央行现在每年购买约110-120万亿(兆)日圆(1.07-1.17万亿美元)日本公债，以实现以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币的承诺。
日本央行总裁黑田东彦曾强调，货币宽松没有极限，为实现2%的通胀目标，如有必要将加快购买日本公债。
但分析师警告称，日本央行几年内就将在维持当前购债速度上面临困难，因为其持有的公债已占整个日债市场的三分之一。
现任富士通总研经济研究所总括研究员的早川英男称，日本央行应放弃基础货币目标，从而能够将购债速度放慢至更可持续的水平。
他表示，为避免出现不为人乐见的债券收益率急升，央行可以改为采取设定长期利率目标上限及购买日本公债，以保持债券收益率低于上限。
“这或许是较好的选择，尤其是对日本这种财政赤字巨大的国家而言，”早川英男称。
他表示，日本央行下次在9月利率会议评估政策时，检讨资产负债表目标的可行性，应该列为优先要务。
日本央行上个月决议将购买交易所上市基金(ETF)规模提高一倍，但并未扩大购买日本公债，令一些期待更积极动作的投资人感到失望。
但日本央行表示，针对负利率政策及资产购买计划的效果，下个月将进行一次通盘评估。
这项宣布引发上周公债收益率急升，因市场臆测，央行的评估可能导致缩减资产购买。
央行总裁黑田东彦已表示，这项评估不会导致央行减少买债。取消基础货币目标的构想，也料将遭到央行副总裁岩田规久男的反对。(完)
(编译 王洋/杜明霞/蔡美珍；审校 于春红/艾茂林/高琦)
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