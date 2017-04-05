专访：智利矿商安托法加斯塔矿业认为今年铜市将供应短缺 但铜价温吞

路透圣地亚哥4月4日 - 智利矿商安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L)主管周二表示，全球铜市今年可能小幅供应短缺，但铜价前景未明，因有美国可能采行保护主义政策等风险因素。

铜价从去年初每吨约4,300美元的低位回升，2016年全年上涨了18%。目前仍低于每吨6,000美元。

“铜市前景更为有利，且料将在2019-20年左右才出现的供应紧俏情况，如今预期或将提前至明年发生，”安托法加斯塔执行长Ivan Arriagada在圣地亚哥举行的CRU全球铜矿会议上接受路透专访时表示。

“我们预期今年铜市大致将会供需平衡，且可能转为小幅短缺。”

他表示，生产商预期铜价将受到欠缺新产量及矿石品质下滑的支撑，此外，中国经济持续增长所刺激的需求也将助一臂之力。但他表示，生产商对价格并不满意。

“很难预期铜价会回到去年的低点，但我们也不指望铜价能涨至太高的水平，让我们有充足理由说我们已经基本脱离了原来的困境，”他说。

不确定性包括美国政策。生产商希望特朗普总统承诺的基础设施投资将有利于原材料的需求，但他们也谨慎地认为，可能的保护主义会侵蚀贸易和增长。

“我们在密切关注美国的公共政策，以及在何种程度上美国政策将转换成某种形式的可能影响全球经济增长和贸易流动的贸易状况，”Arriagada说。

矿石品位下降虽然在短期内提高铜价，但对于智利来说令人担忧。这个全球最大的铜生产国寻求提高生产率以弥补品质较低矿藏的影响。

邻国秘鲁去年成为全球第二大铜生产国，把中国排名挤到第三。秘鲁拥有的容易开采优质矿石比智利多。

安托法加斯塔矿业专注于在智利生产，而且其名称取自智利北部的一个城市名。被问及是否会考虑在秘鲁的机会，Arriagada说：“我们无论如何都不会与智利隔绝。”

他补充说，秘鲁是“我们认为对采矿业务非常有利的司法管辖区”。(完)