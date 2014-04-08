专访：智利矿企高层称中国经济问题并不严重

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透圣地亚哥4月7日 - 智利矿企Antofagasta Minerals(ANTO.L)执行长Diego Hernandez周一对路透表示，中国的经济问题不大，不太可能导致该国出现经济危机。中国是全球最大金属消费国。
中国一家企业出现债务违约引发人们对中国信贷问题的担忧，此后铜价于3月跌至三年半低点。自那以后铜价虽企稳，不过投资者依然担心中国经济放缓。
Diego Hernandez淡化了人们对中国经济状况的担忧。他在矿业界经验丰富，曾经掌管智利国有铜生产企业CodelcoCODEL.UL以及必和必拓(BHP.AX)的基本金属部门。
“我们认为中国经济表现相当稳健，”他在智利办公室接受专访时表示，“可能有些问题，但问题都非常小。”
Hernandez称，如果新增加的铜储备一如承诺进入市场，那么铜市供应可能将略微过剩。
Antofagasta Minerals料将在未来五年支出30亿美元，将铜产量从目前略高于70万吨的水平，到2018年时提高至90万吨。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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