专访：中国空气净化器市场将倍增--贝昂

图为北京雾霾天气里，几名等候公交车的人带着口罩。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 空气质量恶化趋势短期难逆转

* 室内空气净化市场未来将倍增

* 贝昂明年朝亿元级销售目标挺进

作者 林琦

路透上海12月10日 -近阶段中国多个城市遭遇相当严重的雾霾天气，PM2.5（细微颗粒）指数持续高企。不过有环保专家认为，尽管中国已开始采取诸多措施治理污染及控制污染排放，但效果不会一蹴而就，短期内国内空气质量恶化趋势尚难逆转。

国家“千人计划”PM2.5特别防治小组成员、苏州贝昂科技董事长冉宏宇预计，当前空气质量日趋恶化的趋势令消费者对改善家庭及办公室等室内空气质量的需求快速上升，预计未来几年国内空气净化器市场会以每年倍增的速度成长。

“过去两三年，PM2.5是不断恶化的，我感觉至少1-2年内不会有明显的下降。”他在接受路透电话专访时指出，目前国内相当多经济发达地区的污染物排放量已超过环境所能承受的程度。

目前国内有一百多个城市建立了空气质量及PM2.5指数预报机制，近期北京、东北及上海、南京等华东多个城市PM2.5指数频频超过500，达到严重污染程度。

PM2.5产生原因包括自然及人为两大类，自然因素包括土壤扬尘、花粉、火山灰等，而人为因素包括发电、冶金、石油化学等工业过程，以及供热烹调过程中燃煤燃油等排放烟尘。长期处于PM2.5偏高的环境,或会引发心血管病和呼吸道疾病以及肺癌等。

他指出，随着国内经济发展和人民生活水平的提高，石化冶金发电等工业大规模生产，以及汽车的逐步普及，都在不断增加污染物排放量。而且随着城镇化国策的实施，城市人口不断上升，造成城市污染物排放量明显上升，已超出大气层能够消化的量。

“现在的情况是，治理的速度可能跟不上污染增加的速度，”他指出，“采取治污措施的成效不会一蹴而就，需要花点时间慢慢过渡。”

国家“千人计划”是由中组部牵头引进海外专业人才的专项计划。PM2.5特别防治小组是由数十位院士及千人计划等国家级专家组成，致力于为中国空气质量相关法规和规范的制定提供技术支撑、选择部分区域规划和实施PM2.5污染防治示范工程。

**空气净化器将成一个大产业**

空气质量的恶化，必将催生治理污染、空气净化等产业的迅猛发展。曾有业内人士乐观估计，2020年中国的空气净化器市场将成长为一个年销售达1,500亿元人民币的大产业。

他说，“短期内改变不了大环境，就想办法将自己的小环境改善一下。我估计空气净化器慢慢地将成为生活必需品，就象当年的空调、洗衣机一样。”

他透露，目前国内空气净化器市场规模在50亿元左右，估计明年以及未来几年，净化器市场都将保持至少一倍以上的增长。

空气净化器在欧美及日本已是成熟产品，不过海外消费者大多用以防止花粉过敏。而国内市场上，净化器则被赋予去除PM2.5、甲醛、病菌等多种功能。

飞利浦(PHG.AS)、日本夏普(6753.T)、日本大金以及欧洲Blueair等品牌成为国内市场领先者，贝昂亦跻身国内前十大品牌之列。目前绝大多品牌都使用传统的过滤膜技术，而贝昂采用等离子技术，以静电吸咐细微颗粒，无须更换过滤膜，技术门槛较高。

冉宏宇在美国一家技术公司任职时，曾为苹果公司(AAPL.O)的电脑开发以离子风来代替风扇散热的技术，但发现这种技术容易吸附灰尘，最终未能应用在电脑上。但这一发现开启了另一项应用--空气净化，冉宏宇夫妇及其同事在2009年底回国创办了贝昂科技，开办初期获得苏州中新创投等650万元的创投融资，今年初又获得知名私募股权基金软银赛富一笔数千万元的投资。

他透露，今年贝昂的销售有望较去年提高10倍，明年将朝亿元级销售目标挺进。在11月和12月国内大气污染严重的时候，一个月的销量就抵得上去年全年。预计未来几年，公司销售仍将保持快于整体市场的增速成长。

“小米手机抓住了智能手机的爆发期而一飞冲天，而空气净化器正处于这个阶段，大家都在全力以赴地抢占市场份额。”他说。

小米科技是一家成立仅三年的智能手机生产商，但目前已是国内与苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)齐名的智能手机品牌，其最近一次融资过程中，创投对其的估值已达100亿美元。（完）

(审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。