专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家

作者 李铮

路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行(601009.SS)金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。

作为从事银行各类交易型业务十余载的资深专家，她在接受路透专访时并指出，商业银行要做好负债精细化管理，主动加强流动性管理并把握好资产建仓节奏，将控制风险放在首位；而委外投资应更加看重机构是否有保持良性运转的机制而非收益率水平。

“今年会有监管（政策）上的不确定性，信用风险还有操作风险都是值得反思的，操作策略上控风险在今年应该是要放在首要位置。”她说，“二是在金融去杠杆背景下稳规模，规模增速要下降。”

中国城商行--南京银行金融同业部自2013年成立以来，同业资产规模从2013年底的1,434亿元人民币稳步增长至2016年9月底的4,000多亿，在全行总资产规模占比持续维持在30%以上。2016年三季报显示，南京银行资产规模达1.02万亿。

龙艺并认为，在金融去杠杆背景下，中小银行必须要提高资产流动性，“从存量银行变成流量银行，去抓住市场的机会。比如流动性比较好的资产，可以做一些波段操作，债市今年还是有较好的交易机会。”

在她看来，2016年之前的市场机会整体都比较容易把握，资产一定是早建仓早收益，但从2016年开始波动加剧，今年则是呈现出一种更复杂的新常态；不过在波动加剧的市场环境中，衍生产品能发挥作用，商业银行对于新的产品和市场应该予以关注，在新的业务领域寻找新机会。

央行调查统计司司长阮健弘日前表示，一部分金融体系内的交易行为出现一些偏差，这集中体现在资产管理产品快速发展和同业业务功能变异上。

以同业存单（NCD）为例，某种程度上，商业银行利用“同业存单-同业理财-委外”的链条，为债市加杠杆输送大量资金。而依赖同业存单获取负债端资金来源的中小银行，或将面临流动性压力。

根据央行数据，2016年同业存单发行规模13.02万亿元，超过2015年实际发行5.31万亿元的一倍，2015年发行规模又是2014年的5.9倍。其中，股份制银行和城商行的同业存单发行余额接近90%，是同业存单的主要发行者。

对此，龙艺表示，同业存单发行量价齐升有多方面原因：一是相较于大行，中小银行更缺资金且头寸波动大，所以同业存单发行占比就比较高；二是NCD替代了同业存款，同业存款没有统一透明的市场，而NCD是市场化定价且具有较好的流动性，对于负债方来说NCD是更便捷简单的融资工具，对投资人而言，同业存款没有流动性，而投资存单可以买卖变现和质押回购。

“这几年监管也是比较支持的，也可以说是顺应了市场发展和监管政策支持。”她并称，同业存单不受同业负债依存度管理也是原因之一。

针对市场对于同业存单加剧债市去杠杆风险，龙艺认为，同业存单被视为罪魁祸首并不合理，但银行应该加强资产负债管理，维持审慎经营态度。

银监会在2017年非现场监管报表《流动性期限缺口统计表》中将发行债券和同业存单并列，要求金融机构在资产部分填报机构投资的债券和同业存单，在负债部分填报为筹集资金而实际发行的债券和同业存单，之后广东银监局也要求将到期日在90天以上的同业存单纳入核心负债，以缓解银行负债压力。

**委外业务如同“找对象”**

中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局，银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继。[nL4S1G53B4]

龙艺认为，今年委外余额未必会大幅缩水，但新增部分会比较困难，监管层要去杠杆，银行就没必要去博弈而是应该“做一个听话的孩子”，但可以提前做市场预判。

“今年委外收益率会比去年高，做得好的机构今年市场机会比较多，一个是基数不同，去年底收益率大幅上升，从基础资产来说持有利率提高了，而且市场今年本身就有波段机会。”她说。

兴业证券固收研究团队调研报告指出，总体来看，投资者对今年的委外扩张比较谨慎，增量也不会太多，对今年的委外要求做好安全垫、节奏放缓、预期收益放低、保持绝对收益和多策略目标，更加注重委外的质量。

监管政策的不确定性考验从业者对委外机构的筛选。央行其在最新一份草拟的关于监管金融机构资管业务意见稿中就有意消除资产管产品的多层嵌套，严格禁止资管产品投资其他资管产品，但鉴于基金中的基金（FOF）、管理人中的管理人（MOM）”以及金融机构一层委外投资有一定的合理性，对其给予禁止例外，但规定被委托机构不得在投资其他资管产品。同时禁止金融机构提供旨在扩大投资范围、规避监管要求的通道服务。

“先要明确‘干嘛要做委外’，如仅仅是解决资产荒压力，对于资金委托机构来说，对自身没多少提升，没有很好地运用好委外。”龙艺称。

她认为，首先要看机构和团队的实力背景，其次看运作机制和风险管理机制是不是完善；具体的委外业务，要约定好管理要求、杠杆比例、入池资产的行业评级和分散度，都要有比较完善的制度。

龙艺强调，一个好的制度才能保证机构良性运转，筛选委外不能光看历史业绩，包括业绩的持续性以及团队实力，团队是否会因为某一个成员离开而动荡，这都是要考虑的风险，只有机制完善才能形成“铁打的营盘，流水的兵”。

在投中环节，龙艺特别看重与委外机构共成长，学习各自擅长的部分，就相当于‘多一双眼睛看资金怎么运作’，在信息分享上形成互动与互补，优化投资策略，并更好地把控风险。比如，货币政策的变动会带来什么风险，公开市场收钱或者放钱传递什么信号，会与管理人交流自己的理解，分享信息并提出建议。

“做委外的目的，拓宽盈利渠道只是部分原因，中间这个过程才是最重要的，两者是共同成长的关系，相互促进提升，不是管理人为你挣了多少钱就认为委外是成功的。”她称。

她并谈到，在投后的风险管理上，亦需要监测投资标的，一旦出现原则性问题，坚决淘汰，及时斩仓，可能一疏忽，就引来很大的后患。（完）