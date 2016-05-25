专访：欧洲银行简化业务 中资银行将填补空缺--巴克莱高管

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月24日 - 巴克莱副董事长Gerry Grimstone周二称，欧洲银行在全球从投资和零售银行业领域撤出，中资银行准备顶上空位。
Grimstone在伦敦一场中国金融论坛间歇对路透称，中国大型银行可能慎于直接购买资产，但对于实力变得和欧美同业一样雄厚感到乐观。
他拒绝评论中国工商银行、中国银行或中国建设银行是否在竞购巴克莱的非洲业务(BGAJ.J)。巴克莱从全球26个市场撤出，这是出售的一部分资产。
“(中资银行)对什么都有兴趣，”他称。“我们(在非洲)开始了一段旅程。资产市场交易方面非常成功。旅程还在继续。我要说的就这么多。”
“由于监管压力和资本限制，欧洲银行在简化业务，自然留下空位。中资银行会填补空缺，虽然不是一一对应。”
“一家大型中资银行的董事长最近对我说，他们会成为汇丰那样的银行。我相信这是真的。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。