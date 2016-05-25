专访：欧洲银行简化业务 中资银行将填补空缺--巴克莱高管

路透伦敦5月24日 - 巴克莱副董事长Gerry Grimstone周二称，欧洲银行在全球从投资和零售银行业领域撤出，中资银行准备顶上空位。

Grimstone在伦敦一场中国金融论坛间歇对路透称，中国大型银行可能慎于直接购买资产，但对于实力变得和欧美同业一样雄厚感到乐观。

他拒绝评论中国工商银行、中国银行或中国建设银行是否在竞购巴克莱的非洲业务(BGAJ.J)。巴克莱从全球26个市场撤出，这是出售的一部分资产。

“(中资银行)对什么都有兴趣，”他称。“我们(在非洲)开始了一段旅程。资产市场交易方面非常成功。旅程还在继续。我要说的就这么多。”

“由于监管压力和资本限制，欧洲银行在简化业务，自然留下空位。中资银行会填补空缺，虽然不是一一对应。”

“一家大型中资银行的董事长最近对我说，他们会成为汇丰那样的银行。我相信这是真的。”(完)