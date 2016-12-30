（重发）专访：中国经济续向好利率处升势 稳汇率“动嘴”很重要--央行参事

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作者 张金栋

路透上海12月30日 - 中国经济的各项指标2016年下半年以来均不断好转，预计明年上半年经济仍将维持较好走势。对此，中国人民银行参事盛松成认为，从经济指标和市场反应看，中国利率已处于上升趋势，降息已不可能。

他日前在接受路透专访时并表示，人民币汇率是真正的“人无贬基”（没有贬值基础），但受实需购汇需求和贬值预期形成的共振影响，却遭遇实实在在的“跌跌不休”；他认为管理预期“动嘴”很重要，同时该出手时就要出手，以实际行动赢得市场信心，预计明年上半年跌幅有限。

“经济在不停地朝好的方向走，这是我们判断形势的一个基础。所以利率也好，价格也好，一定会朝好的方向走。”盛松成称，“不久前我也曾说过，在适当的条件下，如果情况允许，我们也可以考虑加息。”

盛松成此前曾任职央行调查统计司司长。他分析指出，7月经济指标探底后，随后几个月公布的主要指标，包括交通、运输、发电、利润、民间投资全都向好的方向发展，说明至少目前几个月经济还是朝上走。

中国9月PPI(工业生产者出厂价格指数)同比四年半后首次转正，此后两个月均呈加速上涨态势。

其中钢铁、煤炭、有色等价格大幅上涨，除了去产能因素导致的供给端偏紧因素，更多的是内需实实在在的增加；发电量自5月以来持续转好，表明制造业复苏，工业投资、民间投资等均明显转好，PPI连续上涨也带动工业企业利润持续回升。

盛松成并估计，明年一季度PPI同比涨幅超过4%，全年超5%的概率都有，而今年全年CPI(居民消费价格指数)涨幅可能在2.3-2.5%，明年可能还会更高一些；如果叠加考虑美联储加息导致中美利差收窄等因素，利率趋势性下行的可能性基本没有。

当然他也指出，调整存贷款利率也需要谨慎，因为目前实体经济还是在企稳进程中。“存贷款利率调升，（估计）整个市场预期又上去了。因此还是要重视管理预期。”

**预期与管理预期**

本月闭幕的中央经济工作会议提出，要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。盛松成认为，增加汇率弹性就是短期波动可上可下，但基本上还是稳定，在合理均衡水平上的基本稳定，基本稳定就是不会大贬，不可能一年贬10%。

中国经济基本面持续好转，但人民币为何拗不过一轮接一轮的下跌？对此盛松成指出，从经济方面看，基本上找不出人民币贬值的基础，但汇率的单边预期不断的自我加强，自我实现。

他提到，美国当选总统特朗普还未正式就任，就不断地通过言论引导，市场预期快速转变也让美元指数持续上涨，但到现在为止没有采取任何实质性的行动；而中国经济基本面趋好，汇率却越贬越厉害。

“可以说预期起到了非常大的作用，单边预期会让市场不断更新汇率目标，因此稳定汇率显得尤为重要，而当前就是稳定汇率的窗口期。”他表示。

如何实现呢？

“靠嘴，嘴是非常重要的，...市场预期美联储明年加息三次，不要相信他，谁知道它最后加几次，很可能加六次，也有可能加一次。但美联储通过这种预期，真的把经济朝好的方向带了。特朗普还没上台，各项指标都上去了，应该归功于特朗普还是奥巴马？”盛松成说。

除了动嘴（预期引导）以外，他还认为，监管层仍需坚持该出手就出手，以实际行动配合预期引导来赢得市场信心。现在监管层手上的外储仍十分充足，仍可继续采取动用外储干预的方法，也可采取更严格的资本管制和服务业开放等综合，通过组合方式时间换空间，最终把预期扭转过来。

他也指出，放任市场波动来实现出清的方法只是理论上存在，“市场的预期往往是莫名其妙的，汇率贬了3%，市场可能预期还会贬值3%，完全有可能。”

而放任贬值的最终的结果就是，市场贬值5%，就开始预期贬10%，贬值10%就会预期贬20%。“因为这不单单是经济问题，不到万不得已，我们不会让它大贬。”他表示，“明年上半年贬个3%左右，这是有可能的，但也不好说，很可能到了下半年又会升上来。”

由于每人每年5万美元的无需理由购汇额度将在下周的年初恢复，市场也担忧监管层是否会收紧该项措施至每人每年1万美元，以缓和购汇需求，但盛松成认为，可以采取措施缓解购汇压力，但将5万美元的额度收紧却是个实实在在的“馊主意”。

“这两年虽然人民币贬值压力较大，但还没有改过任何的外汇管理条例，如果这个时候去更改，市场会恐慌，”他表示，“所以稳定汇率要大说特说，要告诉大家，我不会变的。”

**货币超发与汇率贬值的误读**

对于市场提出的所谓货币超发导致人民币贬值的言论，盛松成并不认同。他指出，在2008年搞四万亿投资的时候，M2(广义货币供应量)最高增速达到29.7%，但当时人民币还有升值压力；而这几年包括今年，中国的M2增速基本处于13%左右的历史均值甚至更低水平。

从最近10年中美央行资产负债表扩张水平看，中国扩展2.7倍，而美国是5.2倍，也没有超发的说法。

他指出，货币是用来交易的，中国年均13%左右的M2增速，基本上是GDP增速加上CPI增速再加2-3个百分点，如果超过这个数就属于较高水平；也可以通过美国M2增速加上中美GDP增速差来大概衡量。这两个方法得出的结果基本一致，这也表明中国的M2并未明显超发。

“我国的金融体系以间接融资为主，间接融资创造货币，也会影响货币规模；另外还要考虑我国货币化进程中需要增加大量的货币。”他表示。

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周三建议，应择机调低银行存款准备金率，适度对冲由MLF（中期借贷便利）和PSL（抵押补充贷款）投放出去的基础货币；而今年13%的M2目标显然已经过高，今年以来宏观调控之所以出现反复，货币信用投放过度、资产泡沫化、通胀重现，应与M2调控目标定得过高有关。

而央行数据显示，截至11月末，中国M2同比增长11.4%，显然已无法完成年初设定的13%增速目标。（完）