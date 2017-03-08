专访：中国企业金融需求多元化 浙商银行将继续发展非信贷业务--董事长

作者 马蓉

路透北京3月8日 - 中国日趋严格的金融监管措施正在给金融机构带来压力。全国人大代表、浙商银行(2016.HK)董事长沈仁康表示，银行业的确需要严格监管，但严监管与金融创新之间不应是对立关系。信贷只是银行服务实体经济的一个品种，而当前企业金融需求日趋多元化，未来浙商银行仍将继续推动理财、资管计划等非信贷业务的发展。

他在“两会”间隙接受路透专访时并指出，在监管趋严及防风险、去杠杆的背景下，银行资产扩张速度将放缓；虽然当前银行业不良贷款率快速攀升势头已得到遏制，但是否进入拐点仍需要观察。

“现在贷款只是服务经济的一个金融品种，对很多企业来说，贷款不是他需要的（金融产品）。”沈仁康称，“所以我们觉得通过资管计划、理财对接，实际上是满足了实体经济需求，监管部门要正确地评估、理解。”

中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透此前获得的文件显示，中国央行有意统一监管资管行业，强化资管业务的宏观审慎管理，包括强调金融机构不得开展表内资产管理业务、禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。

银监会主席郭树清此前亦指出，针对近年来银行非信贷资产快速增长及表外业务的不断扩大，总的趋势是要把该纳入表内的业务纳入表内，这是一个基本的审慎的原则。

沈仁康称，日趋严格的监管政策并没有“把路堵住”，仍留有业务发展空间。“从我们的业务方向上来说，会继续推动上市企业、资本市场的并购重组，包括跨国并购、行业整合的一些业务需求，以及支持政府产业基金。”他称。

他并表示，从政府设立产业基金的角度看，中国已转变推动经济发展的思路，通过基金的模式投资于政府有意培育的产业，而在此过程中，亦需要银行非信贷业务的支持。

不过，银行非信贷业务的快速扩张在一定程度上造成资金链条拉长及脱实向虚等问题。有研究结果显示，近年来金融部门内部融资活动规模上升较快：截至2016年三季度，中国全部债务融资金额为260万亿元人民币，其中金融部门内部融资高达87万亿，占比为33%。

沈仁康认为，应客观看待资金“脱实向虚”的问题。当前金融市场改革日益深化，多层次资本市场的发展及直接融资比重提高，均使得金融体系内的需求上升。同时，对银行来说，传统的信贷市场“突然放大”成包括资本市场、货币市场等在内的全市场，银行在这些市场中有很多经营盈利的空间和需求。

“也不能说‘脱实向虚’就不对，世界上其他银行都在这些领域有很好的经营能力，...但是把过度的资源投过去之后，可能会影响到银行对实体经济的有效服务，这个是尺度上出现了问题。”他称。

浙商银行是唯一一家总部设在浙江省的全国性股份制商业银行，并于去年3月在香港联交所挂牌上市。其去年中报显示，截至2016年6月末，该行实现净利润47.35亿元，同比增长42.37%；不良贷款率1.33%，比年初略增0.10个百分点。

**银行资产增速将放缓，不良率持稳难言拐点**

沈仁康表示，在防风险、去杠杆、监管力度不断加强的背景下，银行的资产扩张速度必将放缓，预计今年21家全国性银行的增速将低于10%。

银监会数据显示， 截至2017年1月末， 商业银行总资产同比增长15.2%，其中大型商业银行同比增长9.3%，股份行、城商行总资产增速分别为15.1%、23.1%。

“对大银行来说，可能本身已经到了增速比较慢的阶段，更多的依靠存量调整来调整它结构的阶段，而对于一些像我们这样正处‘青少年’阶段的银行来说可能会带来较大的压力。”他称。

但从稳健经营的角度看，他认为，浙商银行在近两年通过大力度创新发展较快，目前也需要放慢脚步，梳理现存的问题，消化监管政策带来的增长方面的压力，以更稳健的发展，“比如原来表外的很多东西进表内了，我要很多的风险加权资产去消化这些东西。”

沈仁康并强调，严格的监管和创新之间不应成为对立的关系，在严格监管的背景下仍要大力鼓励银行去创新；若非如此，银行无法更好地服务实体经历，也是没有未来的。

银行资产质量方面，他认为，银行不良资产在过去几年持续攀升后已相对趋稳，但中国银行业消化不良资产还需经过较长的一段时间。

“我个人判断不良率上升的势头基本稳住了，不排除还有波动。”他称，“但是不是稳定了，是不是到拐点了，可能还需要一个阶段来判断。”

银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周二亦表示，商业银行不良贷款率现在比较平稳，下一步走势还需要观察，但“至少不会轻易下降”。

数据显示，截至2016年末，中国银行业金融机构不良贷款率1.91%，较上年末下降0.02个百分点。其中，商业银行不良贷款率1.74%，较上年末上升0.07百分点。

对于浙商银行未来的业务布局，沈仁康透露，其准备在香港设立分行及投资银行，以为其客户提供国际化业务。

“今年在香港的分行将开业，...我们的投行--浙银国际也在筹建中，但（投行）今年能否开业还要看审批进度。”他称。

中国周日发布的2017年政府工作报告指出，当前系统性风险总体可控，但对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。（完）