专访：中国需加强国债金融属性 建议取消免税制度--专家

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
作者 徐永
路透上海9月1日 - 中国国债二级市场相比政策性银行债今年来不甚活跃，让诸多人士开始反思现行国债管理体制。中国银行(601988.SS)战略发展部副总经理宗良认为，中国国债管理制度，除了考虑其财政属性，满足财政赤字筹资需要外，还应该根据金融市场发展需要，强化其金融属性。
他在接受路透专访时表示，十八届三中全会提出健全国债收益率曲线，但目前国债收益率基准效应还没有完全发挥。除了运行机制，如国债交易市场的分割外，还有财政政策方面，国债如何发挥其金融属性的问题，他并建议考虑取消国债免税制度，以及优化招标发行方式等。
“央行从以数量型调控为主向以价格型调控为主转变的过程中，国债市场应该发挥更大的作用，在各期限收益率上提供定价基准。”他说。
国债市场作为财政政策和货币政策产生结合的重要领域，此前中国社会科学院副院长李扬曾经鲜明指出：由于国债市场担负着配全基准利率，形成整个社会基准利率体系的任务，某种意义上来说，国债的金融属性要远远超过它的财政属性。
中国自2006年起，国债发行规模确定由之前的国债发行额管理改为国债余额管理，前者某个年度的国债发行额，是当年财政赤字和借新还旧之和；后者则等于上年末国债余额限额与当年财政赤字之和。
在国债余额管理制度下，短期限国债的滚动有更多可能，这在当时被认为是国债金融属性增强的重要表现，但随着金融市场的发展，国债发行规模受限赤字规模，存量增速不及政策性银行债等问题逐渐凸显，国债金融属性需要加强。
宗良引用澳大利亚的例子认为，澳洲为了市场利率风险管理及期货市场的发展需要，即使在财政盈余的年份，也会发行一定规模的国债以维持市场流动性，国债已不仅是财政融资方式，更在金融市场上扮演了重要角色。
不过中国而言，从2011年政策性银行债托管量超过记账式国债开始，两者的差距不断扩大，到今年7月底，政策银行债的存量已接近10万亿元人民币，明显高于记账式国债8.1万亿的规模。
中国今年利率债二级交易中，国债交易活跃程度明显不及国开债，从现券交易的品种结构来看，2005年以来，国开债的比重一直没有超过22%，而今年前七个月，比重已提高到33.97%，整个政策性银行债的交易比重，则首次超过半数达到51.24%，记账式国债的比重2005年以来则一直徘徊在20%以下。
**刚性兑付与收益率曲线**
利率市场化进程中，国债收益率由于免税效应，造成的票息收益率下降及二级市场流动性减弱的问题，对此宗良认为，这和整个金融市场的刚性兑付尚未完全打破有关，刚性兑付不利于国债收益率曲线的完善。
由于刚性兑付的存在，国债、政策性银行债，以及信用债之间的利差无法充分体现其风险因素，他认为，只有刚性兑付打破，整个市场的投资机制才能进入一个相对理性的状态，国债面临的交易环境就会更好一些，才能更有利于建立准确的收益率曲线。
至于国债免税制度，他建议可以适时取消，国债因为免税效应带来的流动性下降，也不利于现券价格的发现，及收益率曲线的完善。
另外从国债期货的角度而言，以美国金融危机的数据为例，2007-2008年，美国10年期国债期货日均成交125万手，较2003-2006年的平均水平增加了44万手，在雷曼兄弟破产等风险事件中，国债期货交易活跃，为市场提供了有效的避险工具。
宗良认为，国债期货在金融市场扮演了重要的价格发现、套期保值功能，现券和期货市场互相影响，为推动国债期货市场发展，应积极推动银行进入国债期货市场，国债管理制度也需要更加完善。（完）
(审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。