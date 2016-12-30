专访：中国债转股更需投“智” 东方资产看好过剩产能行业重组--高层

作者 马蓉

路透北京12月30日 - 自10月中国债转股方案出台以来，已有逾千亿债转股项目落地。不过，中国四大资产管理公司（AMC）之一--东方资产董事会秘书陈建雄认为，债转股的成功不仅要投资更要投“智”，AMC将积极参与并凭借其丰富经验公开运作，这也符合债转股的“市场化”思路。

他在接受路透专访时并指出，当前“去产能、去杠杆”等政策推进，是煤炭、钢铁等商品价格补涨的主要原因之一，宜抓紧时机对此类企业开展重组式债转股及产业整合。

“我们正积极跟银行建立总对总的关系，希望在这轮债转股中发挥我们的作用，因为大量债转股企业都在银行。”他称。

他强调，“债转股”不仅是投入资金，更是“投智”，其核心在于解决企业战略、机制、人才、技术、内控、管理等多方面问题。

在上轮不良资产处置时期，四大国有商业银行共剥离近1.4万亿不良资产至四大AMC，其中601家企业实施了债转股，规模达4,596亿元人民币。但四大AMC作为债转股后的新股东并未实质性参与企业经营管理，没有解决企业治理效率低下、激励机制不健全等问题。

“当时601家企业真正救活的可能一半都没有，我们要吸取上轮债转股的经验及教训。”陈建雄称，“一定要作为积极股东参与公司治理，...债转股也好，股权投资也好，是要能够给企业增加附加值的。”

据其介绍，近年来，东方资产对多家企业成功实施并购重组，对投资运作“坏企业”经验丰富，典型的如将2004年托管的闽发证券成功“变身”东兴证券(601198.SS)后，于2015年顺利IPO。

因此，对于此次去产能、去杠杆的企业，如果无法成功转型、不提高技术、不解决污染等，即便通过债转股缓解财务压力，也只能短暂“残喘”一两年，而没有真正解决其根本问题，“这也是这一轮债转股真正需要考虑的问题。”

**看好过剩产能行业重组**

在债转股标的企业选择方面，陈建雄认为，除高端制造等国家重点扶持的行业及高科技、创新类企业外，煤炭、钢铁等过剩产能企业也是较好的债转股标的，应抓住该行业近期价格补涨时机，加大重组式债转股力度。

“我对宝钢、武钢这类重组式债转股是非常赞赏的。”他称，在去产能过程中，最好的方式就是通过行业的重组、并购形成集团化经营，并扩大市场影响力。

今年以来中国推行“去产能”政策是煤炭、钢铁等价格上涨的重要原因之一。陈建雄认为，政府和市场应抓住这轮价格上涨的有利时机，通过债转股等进行产业整合。

“这轮价格上扬救活了很多企业，对煤炭、钢铁、矿产资源等企业也是很好的产业整合机会。”他称，“我们投资的一家煤炭企业去年也出现了本息不能偿付情况，做了些重组，但最近缓过气来了，...但新增投资对这类行业应格外注意，因为如果没有这轮价格上涨，企业还是非常艰难的。”

针对钢铁煤炭行业等过剩产能涉及的金融债权债务问题，中国银监会等三部委本月中旬下发意见称，支持金融资产管理公司、地方资产管理公司等多类型实施机构对其开展市场化债转股。

以中国煤炭大省--山西省为例，截至目前已有三家省属煤炭集团与国有大行签订债转股协议，并设立450亿产业基金，用于置换负债、股权投资及产业整合。

**积极参股地方AMC**

值得注意的是，当前不良处置市场已出现“三足鼎立”格局：除四大AMC外，银行纷纷设立专司债转股子公司；此外，监管放开地方AMC“生二胎”也使之成为不良领域愈发重要的市场力量。不过，不同于外界的“竞争论”，四大正成为地方AMC的“小伙伴”，积极参与其组建。

陈建雄指出，四大AMC的优势在于不良资产产品的设计、定价、渠道建设等，而地方AMC的优势则在于地方行政的协调能力，二者结合有利于优势互补。

“比如地方政府持有一部分地方企业的股权，可在税收、土地等方面给予一定的政策优惠，这是我们所没有的；我们更多是运用市场化运作，提升不良的处置能力。”他称，“如他们派任董事长，我们派出总经理，经营团队由我们组建，达到优势互补，发挥二者的协同作用。”

他并透露，目前东方资产已参股宁波地区AMC的建设，“其它也有一两个地方正在谈。”

路透此前从三名消息人士处获悉，中国银监会已放宽每省可设立一家地方资产管理公司（AMC）的限制，允许有意愿的省级人民政府增设一家地方AMC。

而对于银行系AMC，陈建雄则略有担忧。他指出，随着银行系AMC的成立，未来银行会更倾向于把相对较好的不良资产留存体系内，而把较差的给四大AMC，但四大AMC又不愿意承接相对较差的资产,“未来若没有政策推动，将来的处置成效可能不会太好。”

中国新一轮债转股方案于10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，支持银行充分利用现有符合条件的所属机构，或允许申请设立符合规定的新机构开展市场化债转股。

此后，四大国有商业银行积极推进债转股项目落地，签订的协议规模已逾千亿，具体方案包括发行可转债置换债权、设立债转股产业基金等。（完）