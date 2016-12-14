专访：中国2017年GDP目标宜降至6.5%左右 财政赤字应缩减--专家

作者 沈燕

路透北京12月14日 - 尽管2016年中国经济走势平稳，完成年初目标无忧，但在国内经济问题专家贺铿看来，进入新常态的中国经济仍在L型底部震荡，宏观经济目标不宜求高，明年GDP增长目标宜降至6.5%左右。

他在接受路透专访时称，明年积极财政政策不宜再扩大赤字规模，基础设施的建设也需要与目前整体经济水平相适应，也应减速。货币政策则应保持适度的灵活性。

“中国经济进入了6.5%左右的增长期。这个增长期不会很快结束，我们应当有心理准备。现在许多人的心态没有适应新常态，调控措施也没有适应新常态。”贺铿称，“内心里希望高增长，釆取的办法也还是老办法。如果心态不转変，调控措施不改变，2017年中国经济不会比2016年好到哪里去，甚至有可能搞出问题来。”

贺铿此前曾担任中国第十一届全国人大常委、财经委副主任。他分析指出，从内需看依然增长乏力，而宏观政策作用空间缩小，财政与货币政策的功能作用明显减弱；投资的边际效率明显降低；经济、金融风险积聚，防范风险将成为突出任务。

同时，去产能、去库存进入攻坚期，经济增长的新动能不足以对冲衰减的旧动能；去杠杆进入风险期，最难办的是房地产和僵尸企业，也使财政与币货政策受到掣肘。

从国际环境看仍存变数，但外贸有望企稳。美、日、欧等发达经济体前景难料，民粹主义滋生。与发达国家的贸易有可能下降，但是下降幅度有限，经济复苏会对冲民粹情绪，企业家、商人也不会完全听民粹主义者的话。

其次，“一带一路”陆地国家合作正在扩大，由于跨太平洋伙伴关系协定(TPP)搁浅，海上RCEP（区域性的全面经济伙伴关系）谈判有望推进。2017年估计与“一带一路”国家的贸易量会增加。

“2017年贸易磨擦可能进一步加剧，欧洲的变数增加，但中国外贸总额不会降低。美元强势，人民币兑美元有可能贬至1:7-7.5，这对我国外贸只有好处，没有坏处。因为中国外汇储备体量大，是稳定汇率的压舱石。”贺铿称。

基于上述分析，他建议，中国明年宏观经济政策要稳中求实、求准。各级领导心态要适应新常态。宏观经济目标不宜求高，GDP增长有可能降至6.5左右。通胀压力不大，也不会通缩，CPI预计肯定在3%以内。房地产调控应该保持定力，核心是控制房贷，加强监管，打击投机，房价要准备平均下降20-30%。

财政政策应该逐步缩小赤字。财政支出应该更多地转向支持去产能、去库存、去杠杆和补短板，基础设施建设应当减速；并要加大对新兴产业和小微企业的减税力度，要在精准上下功夫。

货币政策则应当灵活，努力将资金引向实体经济。要进一步加强监管，促使股市恢复为发展实体经济的融资功能，促使房市恢复改善居民居住条件的民生功能。坚决打击股市和房市中的投机行为。

同时要加强城乡一体化，加快土地流转，促进农业现代化和城镇化。重点是建设现代化农业服务体系，大力推进家庭式集约化经营的现代农业和加强小城镇建设。千方百计将非农产业引向小城镇，提供更多非农就业机会，尽量让农村剩余劳动力在家门口就业。

中国今年确定的GDP增长目标是6.5-7%，前三季度GDP增幅均为6.7%。中国年初确定的赤字率已扩大至3%。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组的最新报告建议，2017年经济增长预期目标定在6.5%左右；适度扩大财政赤字规模，建议明年全国财政赤字率控制在3.5%左右，或者考虑发行一定规模的长期建设国债（特别建设国债）。

中共中央政治局上周五召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。

**经济转型进展慢，政策不准难辞其咨**

这位一直关注中国经济形势的专家认为，中国目前所面临的国内外形势并不轻松，经济增长的新动能尚不足以对冲衰减的旧动能，经济仍然有下行压力。未来需要转变思想，修正调控方法，主动适应新常态；宏观政策应该稳中求实、求准，“三去一降一补”要保持定力，切实推进供给侧改革，认真搞好经济转型升级。

他分析指出，经济转型是1995年9月党的十四届五中全会提出的，二十多年了成效不显着，主要原因一是措施不具体，不精准；二是不发挥市场作用，单纯依靠行政推动；三是片面搞财政补贴，骗补套利，寻租腐败现象严重。不解决这些问题，再过二十年可能也转型升级不了。

“实行经济转型升级要处理好有效政府与有效市场的关系。政府要当好守夜人，市场必须在资源配置中起决定性作用。我认为，鼓励创新尽量不要使用财政补助办法，多用税收优惠政策和事后奖励办法。财政补助容易形成官员寻租，企业家套利的非正常政企关系，有害转型升级。”贺铿称。

他表示，经济结构高端化的核心问题是要市场化条件下开展创新和创业。加强创新和创业的关键要有“政策引导，法规保障”，要建立平等竞争的市场环境，加大对创新企业和小微企业的减税、减负力度，空喊无济于事。

对于如何理解供给侧结构性改革，贺铿认为，中国长期以来片面依靠加大投资的需求侧管理，破坏了经济比例关系，导致经济发展不可持续。经济结构扭曲是2010年以来经济下滑的根本原因。

他认为，改革开放三十多年，中国经济快速发展，同时也存在许多问题。一是产品结构低端，缺乏有竞争力的民族品牌产品；二是生产力水平低下，缺少有独立知识产权的高端技术；三是GDP分配结构严重扭曲，消费增长乏力，投资边际效率越来越低，经济增长动力越来越小。

在这样的背景下，2015年11月，中央适时提出了“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率”。所谓供给侧改革，就是引导生产要素（资本、劳动、技术、信息）合理流动、科学组合，最终达到提高全要素生产率的目的。

贺铿认为，生产要素合理流动要依托市场，政策引导，不能片面依赖行政管理办法。深圳当年并没有生产要素的比较优势，依靠市场，实行较低企业税和较高人员工资政策，资金去了，企业家去了，人才去了，技术去了。于是深圳快速发展成为现代化大都市。

因此，中国供给侧改革的重点一是财税体制。中国地域大，条件不一样。要达到均衡发展就必须实行差别化税率，达到引导资本、企业家、技术合理流动的目的。

二是收入分配制度。分配制度既要保证社会公平又要提高激励机制，努力达到社会公平与激励机制平衡。需要发展的地区，条件艰苦的地区工资要高一点，达到引导劳动力和技术人才合理流动的目的。

三是价格体制。价格机制是实现生产要素科学组合的基础。富裕的要素价格贱一点，稀缺的要素价格高一点。价格水平由市场决定，重要物品价格异常时政府要实行平抑，但不是政府决定。

四是转变政府积能。政企分开，建立“守夜人政府”。政府不应直接插手经济活动。政府的责任是营造良好的市场环境，维护市场秩序，依法打击破坏市场秩序的行为。要保证企业家自由决策，平等竞争。（完）