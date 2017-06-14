专访：中国进出口行称将提升中短债发行占比 外债发行受降级影响有限

作者 马蓉/张舒/Umesh Desai

路透北京6月14日 - 中国三大政策性银行之一--进出口银行资金营运部总经理王凯周二称，考虑到近期国内金融市场利率中枢明显抬升，今年该行将提升中短期债券发行比重，发行规模将比去年略有增加，计划发行6,500亿元人民币左右。

他在接受路透专访时并指出，该行已于上月末设立300亿美元的境外融资项目（EFP），以更好满足企业多元化外币需求；而从近日外债的发行情况看，穆迪下调中国主权评级对主权级债券的影响有限。

“受整体宏观政策调控影响，过去的半年利率上行非常显着，...而国际市场上美元和欧元都面临货币政策潜在的转型，这是大环境的变换，”他称，“我们会根据市场情况更合理制定债券发行的策略和期限，去年我们长期债券比较多一些，今年中短期债券比重可能就比较大一些。”

同时，从投资者接受程度看，出于控制利率上行风险也会有短久期的考虑，因此中短期的债券也更符合他们的投资偏好。

不过，他也强调，对该行而言更重要的仍是长期利率水平，因其债券期限多集中在三年以上，因此短期货币市场利率的波动（如一年以内）对该行的影响有限。

对于今年国内人民币债券的发行计划，王凯表示，去年该行共发行了6,330亿元人民币债券，今年预计将略有增长，计划发行6,500亿元左右，实际数据仍以向市场公布为准。

此外，为了更好满足“一带一路”、中资企业“走出去”等项目多元化的外币需求，进出口银行5月末新设立总额为等值300亿美元的境外融资项目（EFP），其中包括270亿美元中长期债券（MTN）及30亿美元短期票据（ECP）。

“我们往年是一笔一笔的发行，每一笔相当于是一个单独的项目，而在EFP是未来中长期发债的框架性安排，相当于每次做一个文件的更新，有利于发行效率的提高。” 王凯称。

对于年内的发行规模和期限安排，他表示，截至目前该行已发行40亿等值美元的外币债券，年内总发行规模可能在60-80亿美元，而去年发行规模约为51亿等值美元；期限方面，则考虑适当拉长欧元债券的期限。

“通常美元债我们是以5年、10年作为标准期限来做，欧元债目前我们做到了5年期，但3年期和5年期存量相对大一点，我们希望能够尝试7年期甚至更长的期限。”他称。

**穆迪降级对外债定价影响有限**

值得注意的是，今年进出口行EFP启动及外债发行恰在国际评级机构穆迪下调中国主权评级后不久，也是降级后首家中国主权级主体发行债券。

理论上，中国主权评级下调会导致主权级发行主体的外币债券信用价差明显走阔，但王凯表示，从实际情况来看，市场并未过度反应，也令该行得以按计划顺利完成今年首笔外币债券的发行。

“正常情况下，一旦降级主权债的信用价差会明显加宽，但事实上市场保持了相对稳定，...我们的后续调查也显示，市场更多认为这是穆迪自己的一套方法论，但对于中国主权资信或债信上安全的判断，并未因为穆迪此番降级产生大的变动。”他称。

本月初，中国进出口银行总行与其巴黎分行共成功发行5.5亿欧元五年期固息债券和3亿美元三年期浮息债券，票面利率分别为0.75%和三个月Libor+60基点。

穆迪于5月末下调了中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。

王凯并强调，从此次完成的首笔交易来看，欧洲投资者对于进出口行等中国主权级的发债主体的定价在穆迪降级前后基本未有太大的变化，其原因在于近几年来国际投资者对评级机构的评估结果有独立的判断，因此会对债券的定价水平进行真实分析。

而就目前的债券定价，他认为实际仍有收窄空间，因为最终国际市场债券的定价还是取决于国家综合经济实力以及对于债券的偿付能力，“与其他国家相比，中国本身在外币偿付、外债安全度还是非常高的。”

不过，王凯也坦承，穆迪此次降级并非完全没有负面影响，因为有些机构可能会对投资标的评级设立较高的门槛。

中国国家开发银行周一称,目前国际市场资金相当充裕，优质债券供给相对于需求则略显不足，且中资债券较其他新兴市场发行主体在收益率上更具吸引力，获得投资人的普遍青睐。（完）