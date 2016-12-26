专访：中国金融业正经受全面高压监管 调整的缓冲期越来越紧--专家

作者 毕晓雯

路透上海12月26日 - 刘煜辉是金融市场熟悉的经济学家，近日他关于“始于2012年的金融过度自由化乱象正受到高压监管”的观点，引起市场人士广泛热议。他周末在接受路透专访时表示，因中国经济运行主体行为存在巨大的扭曲性，必然导致信用货币的脱缰。

他认为，中国目前正面临着内忧外患的严峻形势，留给中国的调整缓冲期越来越紧。因此，金融监管的力度只会更加严格。下一步，将在保持整个市场合理流动性、金融杠杆的结构、严厉的金融监管体系构建过程中，寻求三者的平衡。

“美国候任总统川普（特朗普）是我们外部面临的最大不确定性，如果他就任后的政策都实施的话，会给我们造成很大的麻烦。我们调整的缓冲期越来越紧了。”他称。刘煜辉目前任中国社科院研究员，天风证券的首席经济学家。

对于刘煜辉的“金融过度自由化”的观点，许多业内专业人士表示不认可，分歧主要在于“是央行货币超发”导致的金融乱象，还是“金融过度自由化”的问题？

对此，刘煜辉指出，理论上讲，商业金融体系的货币信用创造是无限的，对这种无限性的约束，最基本的是存款准备金制度。而各种创新，如资产证券化等，实际上是不断地冲击存款准备金的边际。

“理论上，信用创造的无限性也把它边际释放出来了。”他称。

他指出，从中央银行资产负债表来看，央行总资产占GDP的比例在2014年以后是不断下降的，央行基础货币的增速在2014之后也是十分低的。但整个商业金融体系的资产负债表的扩张是十分快的，不仅是其他存款性公司的表内，表外的扩张还更加惊人。

“所以，我们看到的金融自由化的过程，理论上是把（商业金融体系的货币信用创造）无限性释放出来了。”他称。

对于监管在这个过程中的职责缺失，刘煜辉也没有否认。但他指出，由于国企不改革，财政不改革，整个经济中运行的主体有非常强的软预算约束，中国经济运行主体行为存在巨大的扭曲性。

“如果经济行为的主体是扭曲的，那么金融自由化释放出来后，金融信用创造的便利性，就一定被软预算约束着的扭曲的经济主体所吸付，异化成影子银行，破坏性非常大。”他指出，整个国有经济部门，在这样的状态下，就会成为资金的掮客。

2012年的中国券商创新大会、互联网金融等方面的政策，让非银金融机构的货币信用创造能力蓬勃而起。

**“寻求平衡”**

刘煜辉表示，经过过去三个月以来的金融市场的泡沫清理，第一阶段已经基本达到了监管层的目的。下一步是在保持市场合理流动性、金融去杠杆、监管体系构建三个过程中寻找平衡。

“市场利率抬起来了，套利交易机构目前惶惶不可终日，呆在里面痛不欲生，都想赶快出来，结束一个半月像噩梦一样的交易日。”他称。

他表示，金融杠杆结束的过程，对应就是货币信用消失过程，没有紧的感觉是不可能的。但中央银行在这个时候需要考虑的是，如何将利率控制在某一个价格区间，用什么样的技术手段、技术操作让一批交易结构逐步解散。

“建议可以采用让产品端收益率加快下行与资产端收益率接吻，消除倒悬裂口。”他称，“现在看到的清理债券市场的泡沫，仍然是万里长征第一步，未来任务非常繁重。”

但是，他指出，如果川普经济学落地、执行力真如市场预期的那样，中国就很麻烦了。中国将面临着渐行渐近的美元明确紧缩的周期，缓冲期越来越紧张，接下来中国清理泡沫工作，可能就是在钢丝上跳舞的工作。

“但我们没有更好的办法了。中国只能沿着这个方向坚定走下去。”他称。

不过，他指出，目前大家看到一个强势美元、快速回弹的利率、强劲上升的油价和股价，以及强烈的经济扩张预期，但如果这一切跟现实经济运行如果形成一个又一个的反差，这就会存在交易机会。

中国12月中召开的中央经济工作会议提出，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。（完）