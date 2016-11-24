专访：中国天然气需求将增长 有助于尽早结束过剩局面--IEA署长

路透东京11月24日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周四表示，中国的天然气需求将明显增长，或有助于加快结束目前全球液化天然气(LNG)供给过剩的局面。

周四公布的海关数据显示，10月中国进口184万吨LNG，同比增长15.1%。今年前九个月中国总计进口1,787万吨LNG，同比增长26.5%。

相比之下，日本今年前九个月LNG进口量为6,196万吨，同比下滑3.5%。日本是全球最大的LNG进口国。

第二大LNG进口国--韩国的进口量也下降。今年前九个月进口量下降5.8%。

“看看今天的全球能源构成，天然气的比例约占25%。在中国，这个比例是约5%。差距比较明显，我们预计中国的天然气市场将明显增长，”比罗尔在一次能源会议的间隙接受路透采访时表示。

中国需求能够提振市场，但供应过剩依然令市场承压。LNG最大出口国卡塔尔的能源部长Mohammed al-Sada周四在会议上承认，全球LNG价格在中短期内料将持续承压，因有来自美国和澳洲的额外产能进入市场。

PIRA Energy的全球天然气和电力部主管Ira Joseph在本月接受采访时表示，新的供应增长意味着传统的贸易流动，比如卡塔尔出口到亚洲的天然气，最终将分流至其它目的地。

但比罗尔认为，中国的消费增长将带动LNG市场更快地恢复平衡。

“如果我们看到中国天然气需求明显增加，考虑到中国的体量，那么一定将影响到亚洲和全球天然气市场。”比罗尔说道，“目前的天然气市场是供应过剩，但如果中国需求超过当前规模，那么供应过剩局面可能会比预期更早的结束。”

供应过剩加深的情况已经削弱了买家签署传统长期合约的兴趣，因为市场上既然存在如此充沛的供应，那就没有必要做出长期买入承诺。（完）