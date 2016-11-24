专访：中国经济进入复苏轨道 明年更靠近6.5-7%区间上限--专家

作者 沈燕/宿泱韫

路透北京11月24日 - 中国经济目前的企稳意味着复苏的开始，抑或只是下行路上的短暂歇息？在国家发展改革委员会宏观经济研究院首席专家陈东琪看来，中国经济已步入复苏轨道，相较今年GDP更接近6.5-7%的下限忧虑，明年可能更靠近区间上限。

他日前接受路透专访时表达了这种乐观的预期，并预计今年四季度和全年的GDP增幅会略强于6.7%，其中政策支撑起了关键作用。建议明年仍保持积极财政和稳健货币政策基调，货币政策保持稳健中宽松，M2增速目标12%左右，财政政策可以更积极，赤字率仍有扩大空间。

“今年是一个重要的时间窗，经济初步企稳、市场明显回暖，”陈东琪表示，明年上半年经济有些回调压力，但下半年会走向回升，全年将略强于今年，更靠近6.5-7%区间目标的上限。

陈东琪刚从宏观研究院副院长一职卸任不久，与以往专访时屡屡表达对中国经济下行压力的忧虑不同，此次对中国经济的预期表现出了少见的乐观情绪。他强调更应关注本轮经济是在创新中复苏，而不能延续以往依靠资源消耗的发展老路。

但他也提到，明年经济客观上有复苏迹象但主观努力还得继续，10月各地出台的抑制楼市过快上涨的调控举措会对明年一二季度经济有下拉作用，而民间投资依然不强，政策在引导资金脱虚向实等方面仍须加力。

此外，消费增长缓慢，外需疲弱，传统产业转型升级需要时间，区域经济不平衡等均对经济形成制约。

中国经济前三季度GDP增长6.7%，年初设定目标6.5-7%。

**经济企稳明显**

陈东琪认为，今年中国GDP增速将连续四个季度持于6.7%，说明经济企稳特征明显，季度来看已处于L型底部；全年增速将符合预期，在6.5-7%区间目标偏下轨。

而让他对中国经济分析趋于乐观的主要是对一些先行、先导指标的判断。体现在先行指标上，就是采购经理人指数（PMI）呈现四个同步--财新和官方PMI、大中小企业PMI、包括生产、新订单、购进价格和就业在内的多个分项指数、以及制造业和服务业PMI均同比向好。

从先导指标--全社会用电量看，今年7月开始回升，预计剩下两个月还会加速；从市场指标看，商品市场中的煤、钢铁、基本金属涨势强劲，其中既有全球大宗价格上涨的因素，也有国内经济内生动力增强的原因。房地产市场去化周期今年明显缩短，接近2011年水平，股市四季度也明显向好。

从价格指标看，今年已出现周期拐点，尤其是PPI，在今年9月结束了长达54个月的负增长，明年可能会完全改变结构性通缩状况，进入低通胀时期。他预计今年CPI在2%左右，明年升至2.5-3%，PPI则会在2%以上。

“从客观趋势和已有逻辑看，中国经济进入复苏的概率很高，但复苏力量还比较弱，”陈东琪称。

对于明年的经济增长目标，他认为不能定在6.5%左右和7%左右，6.5-7%或者6.5%以上都是可以的，和今年相比，明年不用担心经济破下限，重要的是创造更多复苏动力。

**创新中复苏**

尽管对中国经济前景预期乐观，但陈东琪也提到，明年中国经济复苏力度尚弱，主因“五大短板”制约，分别是民间投资弱、居民收入增速弱使消费面临压力、传统行业转型、区域经济不平衡以及出口形势的不确定等。

“明年重点把资金更多从流通领域引导到生产领域，引导资金流入实体经济，不能堆积在虚拟经济领域，引起虚热实冷，带不动有效增长。这轮复苏应该是创新带动的有效需求复苏。”陈东琪强调，只有创新引导的复苏才可持续，“用改革促创新，以创新促经济持续复苏。”

谈及明年政策，他认为，明年供给侧改革要“由表及里”，把体制机制创新作为重要任务，这包括财税金融、农村（特别是土地制度）、城镇化、事业单位改革、公共投融资等多方面的体制机制创新。

要积极扩大有效需求，尤其是消费需求；经济政策要更关注实体，对部分领域的资产泡沫适当控制，比如房地产，同时房地产也要分类指导，三四线继续去库存，一二线要控制，引导资金进入实体经济，特别是有竞争力的创新领域。

为提振民间投资遏制资本外流，陈东琪表示，要通过改革释放“稳定产权”的信息，特别是私有产权，建立知识产权、技术和财产权长期的保护制度。

此外，他强调明年和发达国家政策沟通上要做更多事情，特别是美国。美国新政府可能不按常理出牌，会给中国新的压力，一方面中国要利用新当选的美国总统特朗普退出TPP，争取更大主导空间，另一方面要利用这个空间来表达如何实现中美经济合作共赢。

陈东琪认为，明年出口从内生因素看应会有改观，毕竟人民币贬值对出口有提振作用，而且全球经济进入新常态下的第一个周期性复苏，增速可能升至4%以上，但“特朗普效应”会给中国出口和资本流入带来不确定性。（完）