专访：中国经济未脱下降通道 目前已到降息和降准时间窗

作者 沈燕/邵晓忆

路透北京8月19日 - 中国最新公布的7月宏观数据低于预期，让市场对中国经济企稳的乐观预期又添悬念。国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪认为，中国经济尚未摆脱中长期下降通道，三、四季度GDP(国内生产总值)增幅预计7.5%，目前已到降息和降准的时间窗口。

他在接受路透专访时称，中国经济正处在速度换档期，意味着只要保持在6-8%的增速就可；只要在这个区间不脱轨，中国经济就不会出现逆转，更多的关注应在中国经济的协调性、稳定性和持续性这“三性”上。

“中国经济总量已接近60万亿元人民币，现在7%增速与十多年前10万亿总量接近10%左右的增幅能有多大区别？不必太在意经济增速的快慢，更应关注经济增长的质量。”陈东琪称。

他预计，今年三、四季度中国的GDP增幅会在7.5%左右，而明年可能会继续回落0.5个百分点至7%左右，经济整体仍运行在下行通道中。建议货币政策宜适时调整为稳健偏松，其中今年下半年和明年都是降息和降准的时间窗口。

“降息降准并不意味着强刺激，可以采取小步慢走式，分多次进行，主要是引导市场对货币政策的预期。”陈东琪称，尤其是7月新增贷款规模下降这么多需要引起高度关注。

中国7月新增人民币贷款创近五年新低至3,852亿元，同比少增3,145亿元，社会融资规模环比下降近九成，初步统计的2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元。

他进一步解释，尽管前几年中国为应对金融危机超发大量货币，但在经济总量不断增加的前提下，经济发展需要增量货币，货币政策工具运用时要注意处理好存量和增量的关系。

改革开放30多年来，中国GDP增速一直保持近两位数的增长，但近两年增速出现放缓，2011年增幅9.3%，2012年和2013年均维持在7.7%左右，今年上半年增长7.4%。

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**稳投资重点是稳政府公共服务投资**

以平常心看待转轨换道的中国经济减速，或许是中国高层屡屡强调“新常态”的原因所在。在当前中国仍无法摆脱投资拉动经济的发展模式下，稳增长在某种意义上就意味着“稳投资”。

陈东琪认为，稳投资的含义并不是指所有的投资，尤其是房地产投资，需要稳的是民生和公共服务领域的政府投资，包括国防开支，养老设施投资，农田水利等方面的政府投资都应增加。

他分析指出，1-7月中国固定资产投资增速回落到17%左右，主要是房地产和制造业投资都在减少，包括汽车，新能源，家电等，都由原来的超常规发展回归到常规状态。

他认为，虽然房地产市场下行拖累中国经济，但目前的回落也是对以往太超前发展的一个自我修复和调节，中国房地产需要经历一个时间可能不短的去泡沫化进程。

“如果一个国家的经济过度依赖房地产那将是很危险的，那些过度依赖房地产的城市目前也都面临很大的压力，中国需要一个正常的房地产市场，是否取消限购可以根据市场状况由地方政府灵活处置。”陈东琪称。

但他也提到，虽然中国房地产没有崩盘危险，但由于房地产市场牵涉面广，要防止因其下行导致的多米诺骨牌效应继而引发系统性风险，仍须密切监测房地产市场变化，并做好相应政策储备。

中国1-7月固定资产投资同比增速17%，创下2002年以来最低水平。其中，制造业投资同比增速只有14.6%，远低于2013全年的18.5%和2012全年的22%；1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，为2009年8月以来最低。

中国1-7月商品房销售面积同比下降7.6%，销售额下降8.2；1-7月房屋新开工面积同比下降12.8%。

至于影响经济的另外两个因素--外贸和消费，陈东琪认为，从外围环境看，世界经济都在复苏中，尤其是美国，外部需求仍能让中国出口保持5-8%的增长，而消费也呈现出相对抗跌性。

他分析称，虽然政府抑制公款消费对整体消费市场有一定影响，但随着中国人均GDP进入6,000美元，中产家庭增加，对家电，旅游，服务等消费需求会增加，整体消费相对平稳，对经济的拉动作用也在增大。

“中国当前既要防止经济下滑速度过快的风险，不能东倒西歪或左右摇摆，又要防止金融领域的中长期风险。需要在稳增长和防风险间寻找平衡。”陈东琪称。（完）

(审校 张喜良)

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