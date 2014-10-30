专访：中国稳增长先要稳心态 建议适时终止积极财政政策--专家

作者 沈燕

路透北京10月30日 - 面对中国经济下行压力仍大的担忧，全国人大财经委原副主任贺铿认为，稳增长先要稳心态，当前经济形势总体上是稳定正常的，建议适时终止积极财政政策，实行稳健财政与适度零活的货币政策组合。

他在接受路透专访时提到，中国经济下行的主要因素是过度投资导致GDP分配结构严重扭曲，消费需求失调，令经济增长不可持续。因此，应控制投资规模，房地产市场亦需继续挤泡沫，同时加快农地制度改革，推进城镇化释放内需。

“稳增长必须对症下药，吃补品落下的病不能再吃补药治。我们应该控制投资规模，各地都应当过紧日子，不能一味依赖土地财政，依赖扩大投资保增长。”贺铿称。

为此，他建议除应适时终止积极财政政策外，还要实行严格的预算约束，努力缩小财政赤字，做到“量入为出。

要努力稳定人民币汇率，积极推进利率市场化改革。加强金融监管，鼓励依法成立民营金融机构，打破金融垄断，降低企业融资成本，让金融真正为实体经济服务。坚持继续减税，扶持中小微企业发展，促进就业，提高居民收入水平。

同时要建立平等竞争的市场环境，引导民间资本投资国有垄断行业，鼓励不同所有制形式的企业，在竞争性行业真正平等竞争。为了提高工业运行效率，要有勇气推进“民进国退”。

中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点，达7.3%，主因房地产市场调整带来投资增速明显下滑的拖累。为稳增长，中国政府今年不断出台微刺激政策，10月以来明显加大投资步伐，发改委批复核准六条铁路五个机场项目，投资总金额近2,500亿元。

而周三召开的国务院常务会议提出推进六大领域消费，稳定住房消费，加强保障房建设，放宽提取公积金支付房租条件；同时促进绿色消费，推广节能产品，对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。

**经济下行主因在内不在外**

曾担任过中国国家统计局副局长的贺铿认为，在经济转型期间，有些统计数据有可能产生系统偏差，工业增加值有可能存在系统性低估问题。

他分析称，从前三季度统计数据看，1-7月经济运行平稳，而8月全国规模以上工业增加值同比增速较7月份回落2.1个百分点有些异常。能找到的原因，主要是出口下降，货币收紧偏快可能也是原因之一。8月份出口同比增长9.4%，增速较7月份回落5.1个百分点，出口回落肯定会拉低工业增加值增速，但拉力没有那么大，因此可能存在低估。

他认为，从就业和发电量数据分析，就业情况良好，前三季新增就业超过1,000万人，提前三个月完成了全年任务。发电量长期与工业增加值正相关，相关系数高达0.9以上。去年以来发电量增速偏高工业增加值增速，使相关系数下降至0.7以下。这应该可以说明工业增加值有可能是低估了。

贺铿认为，分析经济下行的原因很重要，否则宏观政策会无的放矢，不能对症下药。中国经济从2010年一季度以来的增速下滑，主要是长期过度投资的内因导致。同时，与对内贬值，对外升值的货币政策也有关系，影响了居民消费和外贸出口。

他认为，外部因素对中国经济增长也有影响，但不是主要因素。主因中国一直过度投资拉动经济增长的模式，导致GDP分配结构严扭曲，最终消费率逐年降低，消费需求失调，经济增长不可持续。

中国9月份社会消费品零售总额同比增长11.6%，增幅持续回落。从年度数据看亦呈持续降低态势，今年1-9月增幅为12%，2013年为13.1%，2012年为14.3%，2011年为17.1%，2010年高达18.4%。

**房地产仍应挤泡沫**

尽管房地产回落是拖累目前中国经济下行的主要力量，但贺铿认为，当前房地产业的主要问题是房价偏高，“泡沫”未除；空置房太多，“库存”要去，而不是盲目救市盲目再开发。

”现在一些地方政府为了稳增长，急着救房市。我认为是心态不稳的表现。心态不稳，宏观政策就不会稳，会严重影响经济发展。“他称。

他分析指出，判断房价是否合理，标准只能是房价收入比，依此估计，中国房价应该回落30%左右。一般而言，全国房价水平是由居民的收入水平决定的，而各地房价水平是由需求决定的。

因此，回落过程中会有的地方回落多，有的地方回落少，个别地方不但不回落，甚至还会涨。政府应当因势利导，密切关注和解决回落过程中的资金链问题，努力排解金融风险。

针对当前出台的救房市举措，他分析指出，降低房贷利息率，基本没有余地，而且会加大房贷风险；财政补贴更没空间，因为财政困难；将房地产资本证劵化，实际上是想捆绑社会资本，可能性很小，而且极容易引发金融危机，美国次贷问题是前车之鉴。

“我认为当前房市不应该救，也救不了，如果盲目救市，盲目开发，有可能加快引发金融危机，应当高度警惕。救市的目的，无非是想恢复土地财政和加快GDP增长，实际上是饮鸠止渴。”他不无忧虑地称。

上月末，中国央行和银监会发文，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策，鼓励银行业金融机构通过发行MBS等多种措施筹集资金，专门用于增加首套普通自住房和改善型普通自住房贷款投放。

**加快农地制度改革**

贺铿认为，农业现代化和城市化同步推进，是中国未来发展的方向，也是加快经济发展的引擎。当前的农地制度严重制约了农业现代化，也制约了城市化和经济复苏。因此，加快农地制度改革是当务之急。

他建议，农地制度改革的方向应该将土地“处分权”归还给农民。应该修改土地法和物权法，保证让农民直接掌握土地的“处分权”，即让农民对确权土地有最终处理权利。

“如果让农民对自己的土地有了处分权，就等于向农民发放了创业资金，促进农民创业，加快农业现代化，加快城市化。这将是促进经济发展的巨大推动力。”他称。

十八届三中全会《决定》关于农地改革提到农民对“土地承包经营权”，鼓励在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转；保障“农户宅基地用益物权”，慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让试点；农村集体建设用地和城市建设用地可同地同权同价。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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