专访：中国华融今年将成立多达五家由地方政府支持的资产管理公司

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京3月8日 - 中国最大的不良资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司(2799.HK)计划拓展坏账业务，今年建立至多五家由地方政府支持的资产管理公司。
华融资产管理公司董事长赖小民周二晚间接受路透采访时表示，在中国政府大力降低公司债风险并从市场中清除僵尸企业的背景之下，中国华融对于投资地方资产管理公司益发感到有兴趣。
赖小民估计，未来地方资产管理公司的市场份额将上升至高达20%，主要因为他们与地方政府和地方企业之间有紧密的联系。
赖小民表示，当前地方资产管理公司受限于资本基础较小，在坏账市场只占到5%的份额，其余95%则由四大资产管理公司占据。
中国华融是四大国有资产管理公司之一，成立于1999年，接管中国四大国有银行的不良资产。
赖小民表示，地方资产管理公司在降低不良资产水平、解决系统性金融风险上，发挥越来越重要的作用。
他还表示，中国的商业银行去年出售了价值5,100亿元人民币(738亿美元)的坏账资产，其中中国华融就收购了2,760亿元。
赖小民并表示，中国华融也将积极推进参与市场化债转股工作，计划在三年内帮助实施500亿元人民币的债转股，2018年以前完成100亿元人民币的交易额。
中国华融并计划今年晚些时候增发100亿元人民币(14.5亿美元)债券，以增强资本实力。中国财政部也已批准其发行优先股。(完)
(编译 王颖/王琛；审校 李婷仪)
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