专访：中国天地汇借助互联网推动物流降本增效 后年平台运费超千亿

作者 林琦

路透上海7月22日 - 中国物流业存在成本高、效率慢等诸多问题，成立仅三年的中国天地汇供应链公司用“互联网＋物流”模式找到了物流业降低成本增加效率的捷径。已成为国内最大互联网物流平台的天地汇，目标是2018年在全国布局100个网点，平台交易规模超1,000亿元人民币。

公司创始人、董事长徐水波在接受路透专访时表示，目前公司在全国已在57个公路物流园区布点，相信网络布局未来将会加速。与此同时，基于这个公路港网络，天地汇将打造干线运输通道，并通过甩挂和接驳运输方式提升运输效率和降低成本。

“简单而言，我们的模式就是线路、聚集、效率提升。”他说，通过各地的物流园区聚集大量待运输货物，通过互联网衔接物流企业、车辆及货主，通过甩挂与接驳来提高效率。

普通的公路运输，货车在到达目的地后，不但需要花费较长时间卸货及重新装货，最耗时的是等待回程货源。而甩挂模式则是车头与车箱分离，货车抵站后将货物连同车箱一同留在货场，同时挂上已装货的新车箱即可返程或开往下一地点，可以极大地节省时间，提高效率。

天地汇是国内最早以“无车承运人”的模式开展甩挂业务的企业。目前天地汇已经运行甩挂线路60条，实现甩挂物流运费交易额逾1亿元，车辆使用率达到87%。

与绝大多数互联网企业一样，天地汇采用轻资产运营模式，其经营的物流园区并不自建，只是运营管理；而物流企业、车辆和司机均利用社会资源，业内戏称为物流界的淘宝。

天地汇平台的运费规模三年来以每年约10倍的增速增长，今年前五个月平台物流运费规模已超过200亿元，今年目标是500-600亿元。

徐水波曾先后在全球四大快递集团之一的TNT集团、中国领先的公路零担物流企业传化集团任职，2013年创建上海天地汇供应链，探索以轻资产模式推动物流业的变革。

物流业与互联网的结合已是近阶段政策方向。国务院本周三的常务会议指出，未来要推动物流与“双创”相结合，发展多种形式的高效便捷物流新模式，推进互联网+车货匹配、运力优化，实现车辆、网点、用户等精准对接。国家发改委同日亦指出，打造线上线下联动公路港网络，发展“互联网+城乡配送”，推进“互联网+供应链管理”。

公路物流是国内物流业的主要构成，在每年10万亿元的物流总费用中，公路物流约占六成，而近两年非常活跃的电商物流年运费规模在2,000亿元左右，仅占整个市场的5%。

**明年肯定实现盈利**

徐水波介绍称，公司互联网平台业务大致可分为云物流服务和云数据服务，前者包括订单分配、整车配货、运输管理等，以直接高效的运作为物流业服务，而后者是通过平台产生的大数据，增加高附加值业务服务，例如支付结算、金融保理、保险理赔及团购等。

“我们的物流云是微利，这样能够更好地服务客户；数据云可以产生可观收益。”他补充说，“象今天我们600亿元的运费规模，随便一个百分点，就是一个可观收益。”

他透露，天地汇今年上半年已有两个月实现盈亏平衡，明年肯定将会实现整年盈利。

天地汇去年完成B轮融资，该笔融资是国内互联网＋物流领域中第二大融资额，此前罗技物流的1.26亿美元B轮融资为行业内最高。他不愿透露去年天地汇融资更多细节，只是表示，目前手中资金可至少支持公司至2018年的业务发展。

“未来两三年，若没有特殊情况，我们是不需要融资的。”他说，目前公司正谨慎拓展供应链金融业务，但企业在线信用的积累需要时间，这块业务能否扩大还有待验证。（完）