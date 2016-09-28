专访：中国PPI和利润改善为经济触底信号 但仍要防范金融风险--专家

作者 李文科

路透北京9月27日 - 中国中银国际研究公司董事长曹远征表示，中国最近PPI跌幅持续收窄以及企业利润的改善，从微观基础上彰显中国经济正在触底，不过由于受产能过剩等问题限制，中国经济短期难现反弹，且仍要防范金融风险。

兼任中国宏观经济学会副秘书长的曹远征在接受路透电话专访时指出，从政策面看，经济在触底意味着经济下行风险减少，政策上不用再为防止经济大幅下落而出台大规模的刺激性措施，包括更宽松的货币政策，应利用当前经济触底的相对平稳期加快去产能。

“对今年宏观经济稍微乐观一点的不是看GDP（国内生产总值）的高低，而是发现PPI在收窄，利润指标在改善，这是有信心的来源，而不在于宏观指标是高还是低。”他称。

他称，中国经济增速在6%以上，就能实现就业目标，这对于中国而言并不难实现，因此企业是否能盈利才是关键点。

曹远征并认为，经济相对稳定是加快去产能的契机，而去产能的关键在于去除僵尸企业，只有这样，去产能之后才能让剩余产能实现持续盈利。像钢铁等国内产能过剩行业的生产成本实际上是比较低的，是具备全球竞争力的。

他强调，财务状况是衡量去产能进展的一个重要指标，去产能的进展比想象中更好，如果下半年能够持续盈利，那么去产能就是成功的。

因基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，推动中国工业生产者出厂价格指数(PPI)延续年内逐月跌幅收窄趋势，8月PPI创下逾四年最小降幅，且9月PPI同比降幅有望缩窄至零，或首次结束持续五年的负增长。

而主要得益于去年同期利润基数较低，8月规模以上工业企业利润同比增速19.5%，比7月加快8.5个百分点，并创三年新高。

中国超预期的工业和消费抵消投资增速下行的影响，使得二季度经济增速稳稳落在6.7%。然而随着房地产市场自高点回落、民间投资持续乏力，年内整体投资恐在低位徘徊，加之全球局势动荡，黑天鹅事件增多，为下半年的中国经济蒙上阴影。

**仍要防范金融风险**

虽然中国经济出现了触底的微观信号，但仍要防范金融市场的三大风险，包括银行坏账的增加，体现在不良贷款率上升方面，其次是影子银行发展中隐含的风险，体现在债务违约的增加；第三则是地方融资平台的可持续问题。

不过曹远征认为，考虑到中国银行业的拨备率比较高等因素，风险因素可能会影响银行利润表现，但现在还看不到银行有资本损失的可能性，中国银行业距离系统性金融风险还比较远。

“这三个问题就是有风险，现在看，我们认为风险可控，可以承受，...坏账上升会影响银行利润，但不会损失资本。”他指出。

在他看来，只要中国宏观经济不出现大的问题，上述三大问题都已经有了相应的解决方案，假以时日，就可以把这些风险逐渐消化。

由于中国较高的资本拨备率可以覆盖银行不良贷款短期上升的风险，虽然不排除个别银行出现系统性风险的可能，但整个银行业系统性风险的可能很小

对于市场关注房地产可能引发的金融风险，曹远征认为，中国房地产真实需求的高点已过，房价上涨如此疯狂是一个金融问题，是泡沫化的问题，这个泡沫能否持续是关注的重点。

他强调，中国房地产政策中一向坚持至少三成的首付，而银行业资产中跟房地产相关的贷款只占22%，其中6%是跟房地产开发贷款相关，16%则是按揭贷款，那么只要房价不下跌30%，中国出现大规模断供的风险就很小，这和美国次贷危机时的状况是不同的。（完）