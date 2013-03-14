专访：中国资源类企业欲以合资方式在非洲寻求增长--中银国际高管

路透新加坡3月13日 - 中银国际一名高层称，在全球经济增长乏力之际，渴望投资资源且对非洲矿业兴趣浓厚的中国企业，或将选择合资方式而非并购，以限制成本。

大宗商品热带动的企业并购浪潮已经退去，中国资源类企业开始转而看重成本控制。与此同时，中国城镇化目标还在继续拉动原材料需求。

这些企业已将稳定增长放到首位，并通过寻找当地合伙人实现这一点。非洲正受到普遍关注。

“非洲越来越引人关注，对矿商和项目也越来越重要。”中银国际亚洲有限公司的董事总经理兼投资银行部副主席程雁接受路透采访时称。

“最大的吸引之处是资产质量。在刚果民主共和国有很多高质量的铜、镍和基本金属项目。即便当地风险很大，他们还是会投资那里。”程雁表示，她负责自然资源和企业并购。

刚果民主共和国去年铜产量仅占全球总量的3%左右，但却是全球铜储量最高的国家之一。东部反政府武装与南部扎伊尔沙巴区(Katanga)地区武装势力使该国动乱情况加剧。

由于并购活动减少，中银国际的自然资源部门2012年资金管理规模低于前年，降至2亿港元(2,578万美元)。

程雁表示：“去年首次公开发行(IPO)停止了。如果市场反弹，或许我们的业务还能翻倍。可能会有20-30%的增幅，我希望是如此。”

在刚果呈现出的趋势反映了中国企业投资国际资源的方法。

她表示，铜资源丰富的智利、秘鲁和阿根廷都是中银国际项目融资计划重点，北美投资倾向于侧重能源、油砂和铁矿石。

程雁称：“很多在中国有厂的较小的企业都在建立合资企业，用于投资和承购，”其并称，这些交易整体价值低于两年前。(完)

(编译 程琳; 审校 张明钧)

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