专访：中国应加大开放力度 解决看病难上学难

* 呼吁服务业开放力度加大，解决看病难和上学难

* 减少对外汇市场的干预，就是汇改

* 反腐和国企改革相对容易，土地、财税改革最难

张胜男

路透北京11月22日 -中国的三中全会深化改革决定令境内外投资者振奋，按照“市场在资源配置中起决定性作用”的基调，很多领域的开放可期。中国社科院世界经济与政治研究所副所长何帆就呼吁，服务业的开放力度可以更大些，而金融领域，比如央行对外汇市场的干预可以更少些。

中国共产党十八届三中全会的重要政治成果--《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》上周五晚公布，其明显不同于以往“套话”过多的官文表述，也让外界对习李新政正强势推进的改革充满期待。

“三中全会的整个大方向是很欢欣鼓舞的，该提的都提到了，唯一一个觉得不太过瘾的地方是服务业的开放不够，比如医疗和教育。”何帆在接受路透专访时说。

他认为，本轮改革的重点是财税和土地，也是最根本、最复杂的部分。

至于可以由市场起更多决定性作用的领域，他呼吁，服务业的开放应该被当做最重要的事来做，因为鼓励消费、平衡经济发展、促进大中专毕业生就业，都是要靠服务业的。

“你问老百姓为什么不高兴，没有因为星巴克咖啡贵的，都是因为看病难、上学难的，”何帆说，“如果这届政府能把看病难、上学难给解决了，老百姓得多高兴！”

他并表示，如果说教育不开放，是怕随着人口老龄化，现在投资学校未来可能过剩，这是可以理解的。

“医疗是中国唯一一个不可能产能过剩的行业。”何帆说。

《决定》全文中对深化医药卫生体制改革的着墨并不多，“鼓励社会办医，优先支持举办非营利性医疗机构”等也是过去就有提法，打破行业垄断的具体迹象目前并不明朗。但这已经让A股市场上的民营医院概念股大涨。

中国国务院副总理汪洋周五在《人民日报》上撰文指出，壮大和发展服务业需要进一步深化改革、扩大开放。服务业不仅要对外开放，也要对内开放。

《决定》全文仅在“放宽投资准入”部分有两次提到“服务业”，原文是：推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制，进一步放开一般制造业。

**建议减少对外汇市场的干预**

今年下半年来，在人民币即期汇率升势中，汇价分别在6.12元和6.09元关口处附近持续横盘整理，有市场人士怀疑有央行干预的身影，令人民币升值受阻。9月央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍，显示随着国外资金再次涌入境内，数量型干预的成本正在提升。

何帆建议，中国央行减少对外汇市场的干预，允许人民币双向波动。他和同事张斌今年年初曾提出建议，希望央行明确宣布人民币汇率波幅实施年度波幅上下限管理，人民币/美元每年上下波动幅度不超过7.5%，除此以外，人民币汇率完全由市场供求自发决定。旨在明确游戏规则，稳定市场预期。

“汇改方面目前没有看到新的东西。（人民币汇率）现在也快要达到均衡水平了，无非就是允许双向波动，这样才有市场，”他说，“都不需要宣布汇改，减少干预，就可以了。”

何帆表示，“钱荒”之后央行是更重视引导预期了，但是市场预期更难引导了。央行给市场上了一课，市场也给央行上了一课。而同时美联储QE政策的波动很大，导致外汇占款的增减完全不可控，内外因叠加起来，货币政策难免捉襟见肘。归根到底还是因为央行想要维持汇率稳定。这就不得不面对“三难悖论”。

三难悖论，即一国不可能同时实现维护固定的汇率制度、开放资本市场和实行积极有效的国内货币政策这三个目标。

中国央行行长周小川在三中全会改革决定辅导读本中撰文指出，进一步发挥市场汇率的作用，央行基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度。

社科院多位学者的共同观点是，人民币汇率形成机制改革的焦点，并不在于扩大汇率波幅，而在于降低对汇率中间价的干预；并不在于让人民币汇率持续升值或贬值，而是让人民币汇率在更大程度上由市场供求来决定，允许双向波动。

**土地、财税改革最难**

自上周三中全会闭幕后，各界都非常关注具体的政策落实情况。何帆从经济学家的角度分析展望了政府可能的推进程序，并认为土地、财税的改革最根本、最复杂。

他说，学者在提思路的时候，往往是看什么收益最大化，就做什么。那土地、服务业肯定是收益最大化的。而政府在做起来的时候，往往是选择成本最小化，什么做起来阻力最小，就做什么。

“我觉得如果要成本最小化，前期推的比较好的经验会继续做。比如反腐败的相关措施会继续推进，也是为改革开路之举。”何帆表示。

国企改革方面，新建运营公司或投资公司，可能会走的快些。之后有些准入的放开可能会快一些，比如政府购买服务；还有原来做得太少需要补课的，比如生态文明，可能也会快一些。

中国证券报周二报导，实行股权激励与组建国资运营公司或国资投资公司将成为新一轮国资国企改革重点举措。特大型国企有望先改组为国资投资公司，股权多元化国企有望先行尝试股权激励。

“再往后就是要动到根本的部分，比如土地、财税。”他说。

一向对中国宏观经济相对悲观的券商--安信证券宏观研究小组表示，三中全会决议内容超出市场预期。各项改革如果最终在操作层面得到很好落实，将对中长期经济增长起到支撑作用。这也是对中长期经济不悲观的原因之一。（完）

(审校 林高丽)

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