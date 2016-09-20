（更正）专访：中国远洋海运集团预计2017年形势好转 韩进破产推高运费

（更正：因译文有误，内文第二段应更正为“过去一个月”运费上涨，而非“上个月”）

路透上海9月19日 - 韩进海运(Hanjin Shipping)(117930.KS)破产之际，托运人纷纷寻找更可靠的船运公司，而运费也在扶摇直上--对于像中国远洋海运集团等韩进的竞争对手来说，这些应该都是好消息。

中国远洋海运集团是中国最大船运公司，该公司副总经理孙家康周一对路透表示，过去一个月运费上升了--运费上升应能提升远洋海运集团第四季度直至明年的业绩。

他说，“从货主的角度他们更愿意选择资信好能够在今后提供稳定服务的这种班轮公司，可能对资信不好的他们就避而远之了。我们集团应该是在这方面受益者之一。”

2月通过合并中国两家最大的船运公司，中国远洋海运集团拥有按运能计全球第四大集装箱(货柜)船队，由其旗舰上市子公司--中国远洋控股股份有限公司(China COSCO Holdings)(601919.SS)(1919.HK)经营。

根据汤森路透的数据，中国远洋海运集团本身也是全球负债最高的船运公司之一，但也是中国最大的国有企业之一，拥有员工33万人。孙家康表示，公司财务正在改善。

中国远洋上月公布上半年亏损72亿元人民币(10.8亿美元)，主要与出售散装航运业务和缺乏政府补贴有关。

“一个是今年的四季度会好过今年的一、二季度...因为现在班轮业有明显变化，明年集装箱的这个班轮业吧，会好过今年，”孙家康说道。

他警告称，如果全球贸易及经济形势没有改善，其他规模较小的竞争对手可能步上韩进海运的后尘。

*联盟陷入动荡***

韩进海运的破产，还导致现有的集装箱海运联盟网络陷入动荡。

近年来，韩进海运与竞争对手组建联盟以共享船舶和航线，来应对运费长期低迷的情况。如今，韩进海运的合作伙伴则争相填补其空缺。

韩进海运在CKYHE联盟的会员资格已于9月2日被暂停，中国远洋也是该联盟的会员。韩进原本将在明年与德国集装箱海运公司Hapag-Lloyd (HLAG.DE)及另外四家公司成立新的联盟。

孙家康说，他并不认为韩进海运倒闭会影响到中国远洋与法国CMA CGM、台湾长荣海运(Evergreen Line)(2603.TW)及香港东方海外货柜航运公司(0316.HK)的结盟新计划。该结盟计划定于4月启动。

“组成一个新的联盟需要大量的工作，需要大概一年左右的时间去准备所有的事情，提前是不可能的...所以这些时间上不会调整，不会由于韩进事件联盟做出新的调整，不会的。”

孙家康补充称，美国联邦海事委员会仍在研究这项新结盟计划，中国远洋相信其符合反垄断规定。

孙家康称，中国远洋计划在今年年底前完成与中国海运的合并。

他说，全球航运市场格局持续改变，也继续带来潜在收购的机会，指的是中国远洋上月收购希腊最大港口Piraeus的多数股权。(完)