专访：中国五年内去产能1-1.5亿吨尚难化解钢铁过剩产能--钢企高层

2016年2月27日在河北唐山一家关闭的钢铁厂拍到的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 李文科/孙文华

路透北京3月10日 - 产能过剩重压下的中国钢铁业正艰难前行，对于中国提出5年时间压减粗钢产能1-1.5亿吨的目标，中国大型民营钢铁企业--山东石横特钢集团董事长张武宗称，考虑到中国的实际钢铁产能远不止8亿吨，这一目标尚难以化解过剩产能。

他在两会（全国人大和政协会议）期间接受路透专访时表示，中国目前钢材出口量很大，但将继续遭遇反倾销而有所下降，这将施压国内供应面，更重要的是未来五年中国钢材表观消费量将每年下降5-6%，期末中国粗钢实际需求量料在6亿吨左右。

“中国钢铁的产能实际上不是8亿吨，应该是11亿吨到12亿吨水平。所以在产能这个概念上，去掉1亿吨或者1.5亿吨都不行，实际上应该去掉3亿吨到4亿吨比较合适。”张武宗指出。

他并认为，中国钢铁业产能总量即使在现在的基础上减少6亿吨，对于能源消耗和环境成本而言仍是非常大的负担。且中国钢铁业整体效益非常低，去年下半年的亏损面料已超过80%，真正实现盈利的钢企不过两成。

据中钢协统计数据显示，2015年重点钢铁企业实现销售收入2.89万亿元人民币，同比下降19.05%；实现利润总额为亏损645.34亿元，上年为盈利225.89亿元，亏损面为50.5%，亏损企业产量占会员企业钢产量的46.91%。

中国大型钢企宝钢股份(600019.SS)之前发布2015年度业绩快报称，当年公司实现营业总收入1,641.29亿元，比上年同期下降12.60%，归属于上市公司股东的净利润为9.61亿元，比上年同期下降83.40%。

中国国务院2月初发布钢铁业化解过剩产能意见指出，从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1亿-1.5亿吨，严禁新增产能，并鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造、国际产能合作等途径，退出部分钢铁产能。

而对于最近暴涨暴跌的钢价“过山车”行情，张武宗指出，今年政府工作报告的利好因素以及春节假期引致低库存等因素推动钢材和矿石价格上升，但这个上涨是暂时的，是一个泡沫。

**去产能任重道远**

由于钢铁业是资本密集和人员密集型行业，因此中国钢铁业化解过剩产能注定是复杂且艰难的，涉及到地方债务负担、银行不良贷款以及下岗职工安置等等难题，还会面临巨大的资产损失，因此必然需要相当长的时间。

“这个（僵尸企业）债务的逐步解决，银行要承担一定的损失，这是肯定的。”张武宗指出。

而僵尸企业不到迫不得已一般不会主动退出市场，由于中国的破产保护方面还不够完善，宣布破产的企业除了面临上述众多问题之外，企业主及其家庭都将遭遇巨大压力，这也是为什么很多僵尸企业遭遇想要退出市场却不敢退出的尴尬。

另一方面，去产能造成的资产损失也是一笔巨账。就钢铁行业而言，张武宗算了一笔账，民营钢企每去掉产能1万吨产能的资产损失约2,000万元，大的国有企业要损失7-8千万资产，即使把过去获得的利润折旧算上，中国去产能万吨钢的平均资产损失至少为3,000万元，那么1亿吨钢铁去产能化就会造成3,000亿元的损失。

张武宗指出，十三五（2016-2020年）钢铁去产能目标对于政府而言是下了很大决心的。但中国钢铁业产能过剩的化解主要不能靠政府，而是要靠市场，靠竞争来实现淘汰。

而他在三年前就意识到中国钢铁业形势逆转，并着手削减产能和产品升级，现在石横特钢的产能已经由500万吨压缩至350万吨，并基本完成了产品升级，这令其在钢铁业寒冬中仍能交出吨钢利润200元的不错成绩。

张武宗并预测，由于总理政府工作报告释放了对企业的利好包括减税、下调电价等等，石横特钢2016年料因此可增加5,000万元利润。

**钢材消费未来五年料负增长**

张武宗称，中国经济出现结构性调整，决定中国的钢材需求一定会下降，包括房地产、基础设施建设、装备制造业等方面的投资减少令钢材需求持续下降。实际上，中国国内钢材的表观消费量已经开始负增长，去年负增长6%，在中国十三五期间每年都要下降5-6%。

“各方面的因素决定了中国钢材需求一定要下来。一个是中国的结构性调整不需要这么多钢材，比如房地产、基础设施建设需要大量钢材，这个时期已经过去了，没有这么大的投资。”他称，国内建筑钢材的需求将大大减少，而当前中国建筑钢材占总投放量的一半。

他并表示，由于反倾销等原因，中国钢铁出口量会慢慢下降，不过中国钢材在国际市场上仍具有很强竞争力，中国今年的钢材出口量料仅比去年略少。

海关数据显示，2015年全年中国钢材出口量飙升20%至1.124亿吨，刷新历史最高记录，而2014全年总出口量增长逾五成至9,378万吨。“走出去”成为钢企消化过剩产能的希望。

钢联资讯报告指出，当前国际经济形势复杂多变，部分新兴经济体仍处萎缩态势，发达经济体复苏缓慢。在全球粗钢消费量萎缩的态势下，2015年中国钢材出口却快速增长，进而引发钢铁贸易摩擦案件共37起，对钢材出口的负面影响将在2016年逐步显现。（完）