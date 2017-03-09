专访：中国能完成钢铁去产能任务 但行业“春天”言之尚早--石横特钢

作者 李文科

路透北京3月9日 - 钢铁业去产能仍是中国经济重大课题，对于今年提出再压减钢铁产能5,000万吨目标，大型民营钢铁企业--石横特钢集团董事长张武宗认为，目标比较适宜，完成任务没问题，预计今年去产能主要对象还在地条钢、违规建设和污染企业方面，不过中国钢铁去产能任务仍艰巨，今年粗钢产量仍将超过7亿吨。

石横特钢集团董事长张武宗在“两会”期间接受路透专访指出，中国经济结构性调整进行中，但中国今年的投资量仍很可观，包括小城镇建设、高铁、水利和城市管网等投资将推动中国钢材消费维持高位，短期料尚难现负增长，但近期钢价上涨也不能简单理解为行业春天已至。

“2017年钢材需求是刚性的，去掉5,000万吨的任务也是根据中国市场的需求来确定的，不仅是去产能的问题，还要照顾需求问题，”张武宗指出，“去得太多太快，满足不了需求，中国总不能进口钢材吧！”

他解释称，全国地条钢有8,000万吨，加上根据环保和布局需要而搬迁钢铁产能，还有违规建设和环保不达标的钢铁产能，把上述产能去掉基本就可完成今年的去产能任务。

他并称，中国2016年去产能的力度和效果超预期，推动中国钢材供需进入基本平衡格局，由于中国当前钢材需求总体上是刚性需求，这种基本平衡的格局料能至少维持两年，当然不排除中间出现波动。

不过他也强调，尽管钢材价格最近出现恢复性上涨，但中国钢铁行业的平均利润率仍不到10%，当然由于环保等政策约束加大，钢企利润两极分化日益扩大，一些管理比较好、成本较低的钢企和管理水平差、成本较高的钢企的吨钢利润差异高达700元人民币左右。

调查数据显示，部分钢企吨钢固定成本，即期间费用与边际成本之和高达1,000元以上，而好一点的钢企则只有300-400元。

国家统计局之前公布，2016年中国粗钢产量8.1亿吨，同比增长1.2%；同期进口铁矿石10.2亿吨，同比增长7.48%。

中钢协报告之前称，今年钢铁行业去产能工作继续向前推进，地条钢、中频炉等落后产能将逐渐退出市场，但从总体情况看，国内市场供大于求局面短期内难以根本扭转。

**钢铁业春天只是“表面上的”**

中国供给侧改革效果显现，钢铁企业供需基本趋向平衡，推动钢价阶段性上涨，但张武宗直言，钢铁业的春天不过是“表面上的”。

他强调，未来钢铁行业仍然面临严峻的考验和挑战，这个挑战仍在淘汰过剩产能和治理环保方面，“这两方面的工作要完成还有很长的路要走”。

“（中国钢铁业）表面看来不是冬天，好像是春天来，但我们这个春天就像现在地球上不正常的天气一样，说暖就暖，说冷就冷，大家千万不要以为春天真的到了，”张武宗比喻称。

在他看来，要淘汰过剩产能就必须要处理僵尸企业，在这个过程中，银行将会成为一大阻力，银行如果短时间暴露过多坏账，就会积累金融风险，这也是政府和监管层不愿意看到的。

环保也是一样，对于很多处于困境中的企业而言，环保投入对企业经营是雪上加霜，很多企业难以承受，都需要一个过程。

实际上，随着中国结构转型的推进，不仅仅是钢铁行业，煤炭、石油、化工、机械制造等领域的日子也都不会好过。

当然，部分效益较好的钢铁企业就有机会进行一些行业并购等完善自身产业链，来或者修炼内功，包括提升管理制度、产品和体制创新能力等。

**理性看待钢价上涨**

的确，去年中国钢材价格一轮上涨，被认为是供给侧改革和去产能所致。张武宗指出，去年中国去产能的确平衡了钢材的供求关系，钢材价格的上涨是结构性的，属于恢复性上涨，但由于现存钢企产能仍不是满负荷运行，产能释放仍有较大空间，钢价高位运行难以持久。

他强调，现在中国钢材市场总体是供需平衡，但钢价的高位可以说是一种“心理高位”，是钢企长期亏损后对钢材涨价的强烈渴望所致，难以持续。

“在供求平衡的基础上，（钢材）涨价问题上钢企共识性特别强，你涨我也涨，你降我再看看，维持钢价的心理高位，这种心理高位是不能持久，持续几个月是可能的，长期是不可能的。”张武宗认为。

他还强调，要理性看待钢价上涨，防范价格过度上涨，维持价格在一个理性的水平，过高的钢价可能带来短期的收益，但长期来看对企业和经济损伤很大。

具体来讲，一方面，过高的钢价可能给钢铁继续去产能带来阻力，另一方面还会拉动进口原材料价格的上涨，而原材料价格上涨这会吞噬钢企的超额利润部分，钢材价格过度上涨的部分并不会带给钢企实惠，反而会导致贸易逆差。

的确，钢价维持高位最终将损失钢企自身的利益空间，并损及宏观经济，尤其对平衡国际收支增加压力，亦令人民币汇率贬值压力更进一筹。

中国海关总署周三公布，2月以人民币计价出口同比增长4.2%，进口同比增长44.7%；2月贸易逆差603.60亿元人民币，为三年来首见逆差。分析人士指出，进口超预期增长导致了逆差，而这与春节因素以及国际大宗商品价格上涨直接相关，按照去年每吨铁矿石价格上涨30美元计算，去年中国进口约10亿吨铁矿石，那么中国为此多支付300亿美元。

中国钢铁工业协会之前发布报告称，2017年，中国钢材市场需求有望保持稳定，但由于国内外市场环境更加复杂，钢铁行业仍处于转型脱困阶段，总体市场不会发生大的变化，钢价难以大幅上涨。（完）