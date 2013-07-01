中国经济面临结构性失衡 通缩并不必然发生--专家

* 主要问题是结构性失衡，要引导资金进入实体经济

* 政府有强大资源支配能力，通缩并不必然发生

* 对内要加快金融改革，资本项目开放可以放慢

作者 徐永

路透上海7月1日 - 中国去产能、去库存周期中，下一步是否会走向通缩，宏观领域一直存有争论。复旦大学经济学院副院长孙立坚认为，中国经济当前的主要问题是面临结构性失衡，钱多和钱荒并存，金融没有很好地支持实体经济，而不是通缩风险。

他在陆家嘴论坛期间接受路透专访时认为，通缩可能导致的企业破产和就业压力是基本面可能无法承受的，而中国政府有强大的资源支配能力，目前启动的城镇化和棚户区等领域投资，显示政府已有危机意识，正努力避免中国经济走向通缩。

“如果结构性失衡的问题处理得好，金融资金能很好地进入实体经济，中国未必一定会走向通缩。”他称，目前的关键就是要避免产业的空心化，引导资金进入实体经济。

他解释说，和美国及日本等国家面临比较明朗的通缩局面，从而货币政策清晰导向治理通缩不同，中国政府会尽力避免经济硬着陆风险而陷入通缩，因其金融领域的债务风险主要是内债而不是外债，且政府在金融领域的支配能力，会用行政而非市场化的方式，解决债务去杠杆过程中的问题，因此最终通缩在中国并不必然发生。

孙立坚表示，在新一轮政府推动的城镇化战略中，要避免之前政府主导投资和“国进民退”现象的继续发生，而是要让改革的制度红利让更多人受益，引导更多民间资金参与投资，包括民间资金进入金融行业，也需要逐步放开。

“总之改革的结果要阳光普照，而不是之前模式的重复，中国梦就是人民的梦。”他说。

中国宏观领域当前面临金融热，经济冷的失衡现象，部分行业资金渴求和社会融资规模快速扩张并存。中国5月末广义货币供应量(M2)同比增长15.8%，高于年初央行所设的今年增长13%的目标。

而中国最新公布的6月官方制造业PMI回落至荣枯线附近，各项主要指标均有下滑，与汇丰PMI呈现相似趋势，预示中国经济面临更大的下行压力，二季度经济增长恐难乐观。

**应放慢资本项目开放**

中国经济如何才能避免走向通缩？孙立坚对此的政策建议是：对内加快利率市场化等金融改革，引导资金进入实体经济；而鉴于当前国际资本形式过于错综复杂，对外则要放慢资本项目的开放进程。

他认为，加强企业走出去和资本流出的监管，有利于给国内的金融改革创造一个比较稳定的外部环境，“长期而言资本流入是阻挡不住的，总可能通过外贸或者其他形式进来，但流出应该加强监管。”

中国人民银行行长周小川上周五在出席陆家嘴论坛时表示，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。央行货币政策委员会秘书长邢毓静亦称，中国开展资本项目可兑换的条件已经具备，且当前是推动的非常有利时机。

在当前金融有脱离实体经济“空转”危险的情况下，有部分观点认为，如果经济内部失衡的问题解决不好，此时奢谈对外开放对中国而言并非有利，特别是随着美国经济复苏，中国随时面临资本从流入到流出逆转的风险。

对此，孙立坚认为，首先美国经济复苏的进程并没有外界想象的那么乐观，美国经济复苏的根基还不牢固，当前美联储抛出的退出言论，主要是受到一些出口主导型国家的压力，金融市场也有点小题大作，量化宽松政策的退出不会很快。

另外，即使美国经济复苏，量化宽松政策退出，对中国而言，经济也会很快体现拉动效应，利大于弊。因此，他认为不应该过分担心美国经济复苏给中国带来的资本流出风险。

“这个过程可能面临短期的资本流出，如果内部金融改革制度设计到位，影响不会很大；但如果部分新兴市场国家因为短暂的资本流出受到冲击，甚至发生系统性风险，那只能说明该国金融和经济本身就有很大的问题。”他称。(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。