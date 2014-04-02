专访：专家称中国互联网金融拓展线下市场时机尚不成熟

图为2007年9月中行在香港发债活动现场的人民币符号。 REUTERS/Bobby Yip

* 网络金融拓展线下市场时机尚不成熟

* 网络支付机构将面临反洗钱等诸多问题

* 应对方案需时间验证，赔偿并不是万能

作者 林琦

路透上海4月2日 -在中国央行近日紧急叫停支付宝等第三方支付机构的虚拟信用卡和二维码支付业务后，支持和反对声音铺天盖地。中银香港资深银行卡专家周三坦言，中国大陆的互联网金融拓展线下市场的时机尚不成熟，包括支付机构、消费者以及监管者都还没有完全准备好。

中国银行(3988.HK)(601988.SS)旗下中银信用卡（国际）有限公司总经理苏诚信在接受路透电话专访时还指出，网络支付拓展至线下市场，肯定会遇到反洗钱、防止虚假交易、防止非法套汇等传统金融机构面临的问题，第三方支付机构对此需要有充分的应对方案。

“人民银行叫停虚拟卡和二维码支付，是因为行业没有准备好。”他认为，支付安全标准及技术可以根据科技趋势进行不断调整和完善，但是“用工具的人，接受工具的人，管理工具的人有没有准备好呢？”

“对于现钞有哪些防伪措施都有系统的教育，那在网上支付这块有没有呢？”他说，如何防范恶意商户以二维码盗取客户信息，消费者又如何识别类似的违规行为，都需要进行持续的教育。

虚拟信用卡和二维码支付牵涉到第三方支付机构、银行、商户、消费者及金融监管部门等多个环节，这比当前运转较成熟的手机银行等网络支付手段的“客户-银行”闭环生态圈增加了更多参与方，支付机构的风险可控程度减弱。

因应线上至线下（O2O）趋势，阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下支付宝和腾讯(0700.HK)旗下财付通此前宣布拟与中信银行(0998.HK)(601998.SS)合作推出虚拟信用卡，他们还与部分商户合作尝试二维码支付。不过这两项业务已被央行紧急叫停。

中国央行此后表态，对上述两项业务只是暂停，不是终止。人民银行将会同包括有关支付机构在内的各方从技术安全、消费者保护、反洗钱、金融实名制等方面进行充分论证，支持支付机构在进一步完善业务流程和规则、保护支付资金安全、切实落实相应的消费者权益保护制度安排等基础上，按照试点先行的原则开办相关业务。

苏诚信目前同时还在Visa(V.N)和万事达(MA.N)等国际银行卡组织中担任职务，亦积极推动大中国地区的电子商务、移动支付等创新发展。他坦承，中国移动支付目前的发展确实有些超前，海外发达国家并没有成功经验可以借鉴。

据其介绍，发达国家消费者绝大多数以信用卡进行网上支付，很少用银行借记卡参与网络交易。一来信用卡在跨界跨地区支付有一系列安全措施；二来信用卡有透支限额，即使消费者出现损失亦有限。

**面临线下法律体系的挑战**

从线上至线下，不仅仅是简单的实体经济网络化，网络企业将会遇到各种未知风险和法律监管。

苏诚信指出，发卡方和交易机构究竟有没有能力保护消费者，保护客户隐私，保护交易安全；当出现一些非法行为，有没有能力监查，出现问题后有没有能力去改正、弥补和追究，这都有待时间去验证。

“面对智慧性犯罪，机构、商户、消费者、社会会有什么震荡，对于这个震荡有没有解决方案，需经过一段时间去验证，不能单以创新两字就可以踢开。”他说。

他还表示，银行等传统金融机构的监管体系和操作程序是数十年来的经验及教训的总结；而第三方支付机构往往仅拥有较强的网络运营经验，一旦介入线下市场，就会面对各种金融法律法规的挑战。

“在线下需要面对各种法律，法律不会因为创新而开绿灯。”苏诚信认为，便捷和安全是相对的，有些监管条例出于保护消费者为目的，肯定会给实践操作带来不方便的因素。既然网络金融要从线上搬到线下，未来必然要满足相关法律法规的要求。

他补充道，第三方支付机构在解决网络金融线下创新问题时，需要满足反洗钱、对商户有效管理、支付技术安全验证等多方面现实问题。

支付宝和财付通等支付机构目前都对网络支付安全提出担保或损失赔偿的承诺，部分业内人士及消费者相信，即使网络支付出现一些未知风险，实力雄厚的支付机构亦有能力来弥补。

不过苏诚信认为，以赔偿来解决支付机构的风险太过简单，公司信誉风险不是单用赔偿就能解决，一旦消费者失去信心，不管有没有赔偿，都很难挽回；万一遇上法律风险，金钱也不是万能的。（完）

(审校 张喜良)

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