专访：中国招商局集团进军新加坡油品贸易市场--高管

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透新加坡9月9日 - 中国招商局集团高管称，该集团下属的两家子公司在新加坡成立一个能源分支，为集团自己的运输船队提供船用燃料。
招商局能源贸易(新加坡)有限公司(CMET)计划明年交易200万吨船用燃料，这是去年新加坡船用燃料交易量的近一半。新加坡是全球最大燃料补给港。不过，该公司还没有获得船用燃料补给牌照。
周四的正式成立，恰逢中国民营石化生产商--浙江荣盛控股集团在新加坡设立办事处，这突显出中资公司对于在新加坡开设业务的兴趣。
“海外油品贸易公司对我们的船运和物流业务提供补充，延长我们的供应链，并帮助管理能源成本，”招商局集团副总经理苏新刚周四晚间对路透表示。
“这也将加快我们向贸易领域的扩张。”
CMET董事长焦天悦称，CMET是招商局海通贸易有限公司和招商轮船(601872.SS)的合资公司，出资比例分别为70%和30%。
苏新刚称，与中外运长航合并后，招商轮船将成为中国第二大航运公司。他还称，公司预计很快会将航运能力提高一倍至4,000万载重吨。
苏新刚表示，招商轮船还经营着在全球各地运送石油和铁矿石的世界最大的超级油轮船队。
CMET董事总经理谈有权称，公司明年的船舶燃料贸易目标为200万吨，还可能考虑把现有的化学品运输船转换成燃料运输船。
他预估，CMET新加坡办公室到明年会有逾10名员工，因公司计划把贸易业务扩展到其它油品。(完)
(编译 李春喜/侯雪苹；审校 高琦/张涛)
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