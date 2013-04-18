专访：中兴通讯称已基本停止在伊朗的业务

记者/简森/编译 隋芬/蔡美珍

路透北京4月18日 - 中国中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)的董事长侯为贵周四对路透表示，在美国针对中兴销售违禁设备的指控展开调查后，该公司已经基本停止在伊朗的业务。

中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在2012年3月曾表示，将削减在伊朗的业务，在此之前，路透一篇报导指出，中兴通讯向伊朗最大电信公司销售一套能监控电话和互联网通讯的强大监视系统。中兴通讯目前因为此事面临美国刑事调查。

中兴通讯董事长侯为贵在北京接受专访时表示，基本上已经停止伊朗业务，并称必须继续为之前卖出的产品提供服务，而别无选择。他称中兴仍在保持联络，确保当地人员提供维护。

这是中兴通讯首次公开透露此事件调查对公司影响的程度。

虽然他不愿透露中兴通讯之前在伊朗的业务金额，但侯为贵表示，因为违反合约而对伊朗客户的赔偿，以及即使设备已经生产，仍必须停止部分出货的事实，都是造成中兴通讯2012年首次出现亏损28.4亿人民币的重要原因。

他表示，欧洲地区亏损也是2012年表现不好的一大因素。

**“不公平”**

“我觉得我们在这个问题上是很冤屈的。一个是大家卖的东西都一样，我们卖的也不是最多的，”侯为贵说，“现在限制我们了，其他同行都没有受到什么限制--都还在销售。这个显得有点不公平。”

侯称，华为等中国同行企业还在伊朗开展业务，但他拒绝评论更多。

“华为和其他同行怎么做我们不便评价，反正他们现在还在做市场。我们现在就停下来了。”侯称。

他并表示，美国对中国销售信息技术设备的一些限制是不公平的。

侯为贵称，中兴已经同美国政府就此问题进行一些沟通，但他很难转变美国议员或其民众的看法。同时他也表示，中兴在美国将主要侧重手机业务。

“但这个问题光靠一个企业，也是远远不够的。这个实际上很多方面是有两国政府间的高科技贸易方面的一个认识。”他说道。(完)

(译文审校 王洋/张明钧)

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