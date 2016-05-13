专访：中资海外并购热潮汹涌 中金借势扩大并购业务--高层

2010年11月10日，图为在首尔拍摄的美元和人民币纸币。 REUTERS/Lee Jae-won

作者 林琦/张舒

路透上海5月13日 - 今年一季度中资跨境并购井喷，单季金额已接近去年全年，中国知名投行--中金公司(3908.HK)参与了多个大型并购案，与高盛(GS.N)、瑞银(UBSG.S)等国际大投行比肩。中金投行并购主管表示，看好未来中企跨境并购潮给中资投行带来的机会。

中金公司投资银行部董事总经理、兼并收购组负责人王子龙指出，中金与中国大型企业的长期合作、对高成长企业的覆盖、扎根国内资本市场及中金遍布主要金融中心的国际网络，是公司近期取得不错战绩的主要原因。近期的多个中资跨境大型并购项目，背后或多或少都与国内资本市场有关联。

“客户需要一个一站式的顾问，从收购、运作到融资，中金的特色就是跨境并购。而国内券商不知道海外如何操作，国际投行不知道国内如何弄。”他在接受路透专访时表示。

2015年中金公司参与并已公告的兼并收购项目46个，涉及交易总额1,134亿美元，在Dealogic的中国并购市场财务顾问排名中连续两年名列第一。据Dealogic数据，截止4月底，中金今年来参与的兼并收购项目达19个，交易总额达827.1亿美元，名列中国市场第一，高盛和瑞银排名第二和第三位。

中金公司今年以来参与的大型中资跨境交易包括中国化工集团拟收购瑞士先正达（价值430亿美元）、青岛海尔(600690.SS)拟以54亿美元现金收购美国通用电气(GE.N)旗下家电业务、海航集团旗下天海投资(600751.SS)以约60亿美元收购美国电子产品分销商Ingram MicroIM.N、万达集团收购美国传奇影业、昆仑万维(300418.SZ)联合奇虎360QIHU.N以12亿美元收购挪威浏览器开发商Opera(OPERA.OL)。

万达集团收购传奇影业后，与其拥有的万达影视一起共同注入万达旗下万达院线(002739.SZ)。万达院线周五已宣布重组预案，注入资产估值372亿元，以增发股份作为支付对价；天海投资正连续停牌筹划重大资产重组，估计亦有增发筹资的动作。

中金公司1998年成立香港分公司，并于2007年起逐步设立伦敦、纽约、新加坡的海外机构，这些分支除负责股票和交易销售业务，还会与当地机构联系，获取最新的并购信息，并在这些海外分支中配备了投行人员，包括一些曾在国际投行工作过的资深投行人士。

据王子龙介绍，目前中金的并购团队人数已较去年同期增加四成左右，未来若是并购业务持续热络，公司还会考虑继续扩张。

**并购存内生动力，今年高速增长**

中资海外并购的大迸发，是中金并购业务扩张的基础。对于这股海外并购潮能否延续，王子龙分析称，目前中资企业的海外并购，可大致分为两大类：一类是中资企业内在需求，例如开拓海外市场、拓展产业链、引入先进技术和新兴产业等，未来这类并购的动力会始终存在。

另一类是资金推动型，国内流动性宽松产生溢出效应，大量资金涌向海外做财务性并购。一旦国内政策面或资金面出现变化，这些并购肯定会减少，例如最近证监会对中概股回归政策可能收紧以及外汇资本流出审批放缓，都可能对未来的跨境并购产生不利影响。

他指出，第一季中国境外并购的超常增速可能不会持续，但今年整体而言，受企业扩张需求支持，并购规模仍会高速成长，预计全年中资跨境并购额有望达到1,300-1,500亿美元。

据汤森路透数据，去年宣布的中资企业跨境并购额为1,056亿美元，今年一季度为872.4亿美元，同比增长299%。

在国际并购市场上，中资投行与国际同行的竞争差距正在缩小。除了中资收购人越来越普遍及不少国际投行主动收缩中国业务外，在海外并购标的信息获取及融资方案设计这两项国际投行传统强项上，中资投行亦有不少加分。

王子龙介绍说，近年来跨国企业为渡过经济危机，纷纷分拆或出售旗下部分业务，相当大比例选择公开竞标方式，这让中资投行避开短板，在信息获取上能与外资投行基本站在同一起跑线上。而国内金融市场逐步成熟，也能让中资投行提供更为灵活的融资方案，包括并购贷款、夹层融资、增发股份及可转债等。

不过他坦言，在非竞标形式的海外项目信息获取上，中金仍存在短板，公司将会与海外投行及律师等中介机构等合作，弥补自己的薄弱环节。（完）