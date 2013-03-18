中国将加快资本项目开放进程--易纲

3月18日 - 路透巴拿马城3月17日 - 中国人民银行副行长易纲周日表示,在央行行长周小川留任的背景下，中国将加快资本项目开放的改革步伐。

易纲表示，中国正在推进市场化改革和资本项目改革。目前中国的资本项目仍然受到严密的管控。

易纲在参加美洲开发银行会议的间隙时接受了路透采访，他表示：“在资本项目可兑换方面，中国正在取得巨大进展。”

易纲表示，已实施的改革意味着合格境外机构投资者能够更方便地在中国投资，指出截至去年年底，通过该渠道流入的资本达到400亿美元。而合格境内投资者投资海外市场也更加便利。

他预计根据上述计划，资金流动将继续稳步增长。

“如果他们(投资者)申请，我们可以更好地提供服务，比如审批流程会很迅速和便利，所以类似的审批步骤会进一步优化，以方便那些想投资中国的机构，”易纲说。

“现在已很便利，而且对于向投资海外市场的中国境内投资者，现在也很方便。(行长留任后)现在审批过程会加快。”

易纲表示，作为人民币国际化举措的一部分，中国已同逾15个国家签署了货币互换协议，目前也接近与巴西、阿根廷和英国签署首份或是新的货币协议。

这些协议有助于促进人民币在贸易和投资领域的使用。

“我们期待着在近期与巴西签署本币互换协议，”他说。

“与阿根廷的谈判正在进行，我们希望更新互换协议。我们正在就此磋商，时间不会很久。”

易纲敦促20国集团(G20)坚持上个月在莫斯科达成的协议，不要参与竞争性货币贬值。日本央行是最新的向经济注入额外流动性的主要央行，再度引发了对于货币战的担忧。

在被问及日本央行的宽松举措时，易纲说：“我们正在密切关注着形势，并将继续如此，当然在我们的政策考量中，将仔细权衡所发生的事件。”

“对G20(国家)而言，我们应该秉承莫斯科会议及此前达成的协议。我们反对货币战和所有形式的保护主义，”易纲说。(完)

(编译 王洋; 审校 徐文焰)

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