专访：中国要守住GDP增长7%底线需要更灵活货币政策--专家

图为北京金融区，一名正在用手机通话的男子经过一处喷泉。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 沈燕

路透北京7月8日 - 中国如何成功度过爬坡过坎的经济转型期？民生证券首席经济学家邱晓华认为，要确保中国实现2020年GDP(国内生产总值)较2010年翻一番的目标，未来五年中国经济必须保持7%左右的增长底线，并需要更灵活的货币政策，才能纾缓转型期给企业经营所带来的各种阵痛。

他在接受路透专访时称，面对眼下经济下行压力加大，守住7%左右的增长底线，中国需要在财政和货币政策上更有作为，尤其货币政策无论从利率，还是存款准备金工具，或是其他更灵活的货币工具，都需要有更灵活更有弹性的运用。

“与发达经济体相比较，中国的利率是高的；与通胀率比较，银行利率也是高的，有下调空间。”曾任职中国国家统计局局长的邱晓华称。

他并认为，中国商业银行的存款准备金率也还处于非正常的高位，明显高于8-10%的正常标准，有较大的下降空间；更何况，伴随储蓄保险制度的实施，存款准备金率更没有必要保持目前这样的高位，应该大幅度下调。”

为缓解经济下行压力，中国已出台一系列稳增长举措，包括加快投资项目审批，财政和货币政策也齐发力，中国央行自去年11月起已连续降息降准，地方债务置换也下发了两批额度，新一轮正在酝酿。

央行最近一次是于6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。

就财政政策而言，邱晓华认为，虽然中国面临地方政府债务平台和经济下行所带来的财政收入减缓的压力，但从整体上看，无论是调整税费负担，还是扩大政府公共建设债券，都有一定的余地。

他分析称，从政府的资产负债角度看，虽然现在各级政府尤其是地方政府存在较大的债务规模，一些地方甚至还处于较为严峻的状态，但中国政府在全球范围内仍是一个资产最丰富的一个政府。

数据表明，中国政府目前拥有的国有金融资产120余万亿元人民币，拥有的中央企业资产30万亿元，拥有的地方国有资产20万亿元，还拥有60万亿元的土地资产。

再看债务，显性的债务中央政府有10余万亿元，地方政府有20万亿元，加上各级政府在公共产品与服务领域的供给缺口还有10万亿元需要弥补，这些加在一起，政府的总体债务余额就是40余万亿元，明显小于政府资产，应当说政府还债还不是一个突出问题。

**守住底线无忧，但没增长高度**

邱晓华指出，中国2014年GDP规模已达63万亿元，2015年有可能达到70万亿元，相较而言负债率还是处在可控范围，明显小于美国、欧洲和日本发达经济体的水平。

“因此，认为中国政府可能会出现全局性的债务危机而影响发展，这种判断是不成立的。所以，财政政策可以有所作为。”他说。

此外，中国经济的基本面还是基本稳定的，城市化、工业化、区域化、信息化、国际化发展趋势没有逆转，继续是推动中国经济的基本动力，预计中国经济有条件守住7%左右的增长底限。

他并认为，中国守住底线无忧，但现阶段的中国经济确实没有增长的高度，因为条件在变化。一是发展阶段转变，中国已由低收入进入到中等收入发展阶段，在低收入阶段形成的生产体系已不能够适应中等收入的市场需求变化，必须改造，但需要付出代价和时间；在生产体系未根本改变前，传统经济领域企业的困难局面很难改变，这势必影响经济增长高度。

二是市场由短缺转向相对过剩，或者相对宽裕，也就是由卖方市场变为买方市场。短缺时代，生产成为主要问题；过剩时代，市场成为主要问题。解决市场问题和解决生产问题相比较，中国的政策体系、制度安排、政府职能都是不同的，而要作出相应的改变，同样需要时间和过程。在未作出重大改变之前，市场开拓问题始终是影响经济增长的一个突出问题。

三是外部环境改变，总体上由过去相对有利变为相对不利，竞争压力明显大于过去。在过去30多年时间里，中国总体上有一个相对友好的外部环境，而今天中国面临的是一个激烈竞争的相对不友好的严峻环境。

因此，过去发展出口导向型经济和利用境外直接投资经济的对外经济板块赖以成长的外部环境正在发生变化，需要有新的因素来替换它，同样需要时间和过程。在新的竞争优势和发展力量尚未形成前，对外经济板块的发展不可能很快恢复快速增长，这也会影响整体经济增长。

四是游戏规则改变，由过去速度型、粗放型转变到效益型、集约型，要求去掉不顾环境的黑色GDP增长，去掉不顾生命安全的带血的GDP增长，去掉透支后代福祉的高投入、高消耗、高债务增长，追求有质量、有效益、可持续绿色发展，实现与民众福祉改善相结合的人性发展。

“这种游戏规则的改变，对过去习惯一味地突出GDP增长的行政体系、习惯于权钱交易的政商关系来说，无疑是一个革命性的变化，需要一个适应过程。在完全适应之前，势必影响短期行政推动型经济运行的节奏与效率。”邱晓华说。

他认为，中国经济目前处在一个调整、分化、变革的新阶段，无论是经济结构、经济动力、经济机制、经济利益都在发生新的调整与变化。这种调整与变化，至今还处于进行时，尚未完结。从短期看，变革刚刚开启，调整的阵痛大于调整的成果，经济整体上面临较多的困难。

中国总理李克强本月初在经合组织发表演讲时说，中国经济虽然增速放缓，但有比较充分的就业、持续增长的收入和不断改善的环境，7%的增速中国可以接受。当前，中国加大定向调控力度，推动大众创业、万众创新，有信心和能力实现今年经济增长7%左右的目标。（完）

(审校 张喜良)

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