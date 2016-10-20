专访：煤炭价格上涨可能提振公司铁矿石获利--Fortescue执行长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼10月20日 - 澳洲铁矿石厂商Fortescue Metals Group (FMG.AX)总裁潘纳威(Nev Power)周四表示，炼钢用煤价格飞涨可能会带动公司获利增长。
今年炼焦煤价格已上涨逾一倍至每吨230美元上方，而铁矿石价格上涨不到40%至每吨58美元。炼焦煤和动力煤价格的意外飙升主要因中国的煤矿限制措施所致。
潘纳威在接受路透专访时说，动力煤价格上涨挤压了钢厂的利润率，促使钢厂更多购买Fortescue开采的这类价格更便宜，品位更低的铁矿石。
“由于焦煤价格已经上涨，突然就侵蚀了钢铁厂的利润率，”潘纳威说道，“不是因为钢铁价格下滑，而是因为煤炭价格上涨，我们认为这将促使钢厂在削减成本的情况下降低产出。”
预计这将令Fortescue低品级矿石较全球指标价格的贴水缩窄，目前在12%左右。
“那意味着我们的铁矿石价格将升高，接近指标定价。”潘纳威说道。
Fortescue开采的矿石通常含铁57%，相比之下，指标矿石的含铁量为62%。
Fortescue预计今年向中国出售的铁矿石最多达到1.7亿吨。(完)
(编译 汪红英/高琦 审校 孙茉莉)
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