专访：新日铁住金认为炼焦煤价格会在一段时间内持于高位

路透东京11月8日 - 全球第三大钢铁生产商--新日铁住金(5401.T)原料采购部常务执行总裁Kazuo Tanimizu称，该公司认为炼焦煤价格短时间内不会下跌，因为中国钢铁生产商仍维持较高产出，而其国内煤炭生产商却在削减供应。

大连商交所交投最活跃的1月炼焦煤合约周二触及纪录最高价位。

“中国钢铁厂商和煤炭生产商之间的改革速度和改革规模之间存有差距，”Tanimizu在周一接受路透采访时表示。

“在中国钢铁厂商整合之前，这种差距将持续存在，”他表示，这就意味着制钢原材料的价格会在一段时间内持于高位，不过Tanimizu并未提供更多细节。

Tanimizu并称，澳洲部分炼焦煤矿供应中断的持续时间也要比预期长，这其中包括South 32的Illawarra和英美资源集团的German Creek等。

“我担心到了12月份，在我们与全球供应商开始就1-3月当季价格开始谈判时，它们的生产还不能及时恢复，”他表示，“预计谈判会非常艰难。”

他并称，下一季度炼焦煤及铁矿石价格均有可能超过本季水准。(完)