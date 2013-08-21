专访：华润水泥料成本可控 下半年水泥价格回升将助增盈利

* 料下半年水泥售价较上半年高5-10%

* 煤、电、运输成本可控

* 下半年水泥吨毛利或升23-52%

* 提升产能和增长动力仍有赖收购

记者 梁慧仪

路透香港8月21日 - 尽管中国整体经济增长预期放慢，但华南地区最大水泥商--华润水泥控股有限公司(1313.HK)相信，固定资产投资的持续增加将利好水泥需求；随着第四季的传统旺季来临加上各项主要生产成本上升可能不大，下半年水泥吨毛利较上半年有望高出二至五成。

华润水泥执行董事兼首席财务官刘忠国接受路透访问时还表示，公司最近已上调今年全年的对外销售目标，由原来的7,000万吨提高至7,500万吨，即下半年的销售量估计达4,000万吨，较去年同期略增约5%。

“因为去年下半年至今年上半年我们的设备使用率很高，达到116%，所以下半年（产量）再提高的空间不多。”刘忠国说。

由于市场竞争激烈，华润水泥上半年的水泥平均售价按年仍跌一成至300港元/吨，但透过减少煤耗电耗及其他成本控制，以及同比基数较低，公司上半年的净利按年劲升八成，至11.46亿港元。

刘忠国表示，上半年全国水泥产量增长达9.7%，虽然市场仍存在产能过剩，但主要是一些小型水泥立窰，但这些落后产能效益低，成本高。现时水泥价格自年初下跌，这些水泥厂无利可图甚至不再生产，令到大型水泥商的销量增长。

随着市场供应关系渐改善及旺季到来，华润水泥预期下半年该公司的水泥平均售价将较上半年升5-10%，即达315-330港元/吨。刘忠国表示，下半年煤、电、原材料成本上涨可能性不大，假如每吨水泥生产成本维持不变，售价上调将会直接反映为每吨毛利的增加。

“我们上半年的吨毛利是69港元，下半年水泥售价加15-30港元的话，如成本不变，即吨毛利达85-105港元。”刘忠国说。

**环球经济疲弱利淡煤价**

刘忠国认为，全球经济疲弱，中国经济增长放慢，对华润水泥没有什么负面影响。他解释，中国GDP构成逾半来自固定资产投资，这方面与水泥有一个直线的关系。据过往多年来的数据显示，假如当年固定资产投资有10-11%增长，水泥消费就会增加。

“年初中国定下固定资产投资增加18%，相信全年一定价超过此数，减去11%后水泥消费也有7%增幅，这个预测很准确，是多年统计数据计算出来的。”他说。

他并表示，全球经济疲弱，导致印尼、澳洲等地的煤炭涌往中国，故此估计煤价仍有下跌空间，而在煤电联动下，电价亦不大可能上涨。 此外，公司并透过加强物流运输的监控，以及中央采购原料，以控制整体成本。

华润水泥预期2013年的水泥产能由去年的7,390万吨增至7,650万吨，而公司手头上仍有大约1,800万吨已取得批文但仍未动工的产能，将于2016年前陆续建成。若要继续提升产能和增长动力，就要依靠收购。

“会否做收购?答案是一定会。我们一直在物色合适的目标，但去年开始减少了（收购），收购价是最大的矛盾。”刘忠国称。

他说，2010-11年水泥市场畅旺时，不少在市场出售的水泥生产线叫价甚高，但其后水泥价格回落，这些资产的叫价却未有跟随下调。

“不如等他们（卖方）冷静一下，反正他们也卖不出去。”他说。

提到近日广东省豪雨成灾，刘忠国表示，大雨令过去一星期公司的水泥销售量较正常下跌两至三成，但相信影响短暂，大雨过后客户工地复工销量将会回复正常。

今年以来水泥股走势偏软，华润水泥和产量计全国第二大水泥商安徽海螺水泥(0914.HK)分别累计跌约5%和8.7%，产量最大的中国建材(3323.HK)股价更挫三分之一。但在过去一个月，这些股份均升至少逾一成。（完）

(审校 林高丽)

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